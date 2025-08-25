Für Belinda Bencic schliesst sich in New York ein Kreis. Was die Stadt ihres ersten Teenie-Erfolgs mit einem neuen Schuh zu tun hat – und wer und was ihr den Alltag im Big Apple versüsst.

Marco Pescio Reporter Sport

Traumauftakt im Traumdress. Belinda Bencics (28) erste Wünsche in New York gehen beide in Erfüllung. Dank eines souverän erarbeiteten 6:3-6:3-Sieges über Shuai Zhang (Chn) zieht sie eine Runde weiter. Und sie durfte ihr neues, schwarzes Glitzer-Outfit tatsächlich am Abend unter Flutlicht präsentieren, wie es sich die Tennis-Fashion-Liebhaberin im Vorfeld erhofft hatte. Ihr erster Auftritt passt zu den Aussagen, die sie im Turniervorgespräch mit Blick äusserte: «Hier in New York fühle ich mich einfach wohl. Das Treiben in der Stadt, die Bedingungen hier draussen auf der Anlage – es stimmt einfach für mich.»

Wenn sie nach Flushing Meadows zurückkehre, sei das jedes Mal wie beim Anprobieren eines neuen Schuhs, von dem man eigentlich schon von vornherein wisse, dass er bequem sei: «Man merkt sogleich, dass es passt.»

Bencic spricht von einem «positiven Gefühl», das im Big Apple stets mitschwinge. Kein Wunder, ist sie doch schon zum neunten Mal an den US Open im Hauptfeld dabei und hat hier ihre ersten richtig grossen Erfolge gefeiert: Viertelfinal als 17-Jährige, Halbfinal als 22-Jährige. Und hinzu kommt, dass sie vor zwei Jahren noch ein süsses Geheimnis hütete. «Damals haben wir herausgefunden, dass ich schwanger bin, es schliesst sich für uns also gerade ein Kreis», verrät sie nach ihrem diesjährigen Starterfolg beim Platzinterview: «Auch deshalb ist diese Stadt so speziell für mich.»

Bewährtes Erfolgsteam vor Ort

Mittlerweile ist Töchterchen Bella schon 16 Monate alt – und natürlich mit in die USA gereist, genauso wie Ehemann und Fitnesscoach Martin Hromkovic (43). Ebenfalls weiter zu ihrer Entourage gehören ihr britischer Trainer Iain Hughes (52) sowie ihr monegassischer Physiotherapeut Yannick Guillaumet (54), der einst auch für die AS Monaco arbeitete. Das Setup ist also dasselbe wie zuletzt in Wimbledon, wo sie sensationell den Halbfinal erreichte. «Zudem werden auch meine Eltern noch nachreisen», so Bencic.

Logiert wird mitten in Manhattan an bester Lage, direkt beim Bryant Park, in dem sie mit der Familie an einem spielfreien Tag gerne mal abschaltet: «Wir schauen jeweils spontan, auch im Central Park sind wir gerne unterwegs.» Bella finde momentan noch alles spannend, meint sie lachend: «Sie ist da zum Glück sehr flexibel.»

Ihr nächster Wunsch für New York: im Traumdress noch so lange wie möglich im Turnier bleiben. Die nächste Hürde stellt am Mittwoch entweder die US-Amerikanerin Ann Li (WTA 58) dar oder die Slowakin Rebecca Sramkova (WTA 35).