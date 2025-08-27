DE
FR
Abonnieren

«War nicht immer grossartig»
Zverev startet mit spätem Sieg in die US Open

Alexander Zverev startet erfolgreich in die US Open. Er bezwingt zum Auftakt den Chilenen Alejandro Tabilo. Und muss dafür eine Nachtschicht einlegen.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Alexander Zverev zieht in die zweite Runde ein.
Foto: keystone-sda.ch
I0K_6tIf_400x400.png
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
AFP und Ramona Bieri

Nach einer knackigen Nachtschicht in Runde zwei: Alexander Zverev ist insgesamt souverän in die US Open gestartet. Der Weltranglistendritte gewinnt in New York sein tückisches Auftaktmatch gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit nur kleineren Problemen 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und zeigt sich gerüstet für grössere Aufgaben.

Zverev verwertet nach 2:08 Stunden um 0.48 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball. «Es ist fast 1 Uhr und es ist Dienstag. Ganz ehrlich: Ich wäre nach dem vorherigen Match nach Hause gegangen», meint er im Platzinterview auf seinen späten Einsatz. Und bezeichnet seine Leistung als «nicht immer grossartig, um ehrlich zu sein». Aber es sei wichtig, «das Spiel um 1 Uhr und nicht um 3 Uhr beendet zu haben.»

Im riesigen Arthur Ashe Stadium, dessen 23'711 Sitzplätze angesichts des späten Spielbeginns (22.40 Uhr Ortszeit) nur mässig gefüllt sind, startet Zverev, Finalist von 2020, stark und holt sich nach nur 31 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang gelingt Tabilo mehr, Zverev wird zu passiv und muss bei 5:6 einen Satzball abwehren.

Mehr Tennis
Tennis-Ass lebt trotz seltener Erkrankung ihren US-Open-Traum
Mit Video
Acht Finger, sieben Zehen
Tennis-Ass lebt trotz seltener Erkrankung ihren US-Open-Traum
Erlösung für Golubic an den US Open – auch starker Riedi weiter
Schweizer Erfolge in New York
Erlösung für Golubic an den US Open – auch starker Riedi weiter
Swiatek fliegt in die 2. Runde und schafft Historisches
Auch Sinner im Eiltempo
Swiatek fliegt in die 2. Runde und schafft Historisches
Alcaraz lanciert Jagd nach Nummer 1 mit neuer Frisur
Mit Video
Auftaktsieg an US Open
Alcaraz lanciert Jagd nach Nummer 1 mit neuer Frisur

Doch der deutsche Topspieler, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden ist und dort über mentale Probleme berichtet hat, bleibt in den heiklen Momenten ruhig und übersteht bei seinen zehnten US Open zum neunten Mal die erste Runde. Nur bei seinem New-York-Debüt 2015 war der damals 18-Jährige in der ersten Runde gescheitert – damals in fünf Sätzen an Philipp Kohlschreiber.

In der zweiten Runde trifft Zverev nun auf den Briten Jacob Fearnley. Diesen hat er in der laufenden Saison in der dritten Runde der Australian Open und in der zweiten Runde von Miami ohne Satzverlust bezwungen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen