Darum gehts
- Dominic Stricker erleidet Innenbandriss, Saison vorzeitig beendet
- Verletzung ereignete sich im Viertelfinal in Roanne, Frankreich
- Stricker fällt etwa zwei Monate aus, verpasst Swiss Indoors Basel
Dominic Stricker hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Wie sein Management mitteilt, muss der 23-jährige Berner rund zwei Monate aussetzen. Damit ist nicht nur eine Teilnahme an den Swiss Indoors in Basel definitiv vom Tisch, sondern auch seine Saison frühzeitig beendet.
Die Verletzung geschah am vergangenen Freitagabend im Viertelfinal des Challenger-Turniers im französischen Roanne. Stricker musste nach einem Sturz aufgeben und konnte seine Viertelfinalpartie gegen den Kroaten Matej Dodig nicht zu Ende spielen.
Verläuft der Heilungsprozess nach Plan, fällt Stricker für zwei Monate aus. «Natürlich ist es keine leichte Situation für mich. Vor allem, weil es sportlich gerade wieder aufwärtsging. Aber so ist Spitzensport», wird der Tennisspieler zitiert. Er werde das Beste aus der Situation machen und weiterkämpfen. Behandelt wird der Innenbandriss konservativ.