Bencics Gegnerin muss im 2. Satz aufgeben

Belinda Bencic nimmt die erste Hürde in Ningbo souverän. Eine andere Spielerin tritt beim Turnier hingegen gar nicht erst an.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach zuletzt zwei Niederlagen kehrt Belinda Bencic (29, WTA 14) auf die Siegerstrasse zurück. Sie zieht beim WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo in die Achtelfinals ein. Dabei profitiert sie von der Aufgabe ihrer Gegnerin. Die Lettin Jelena Ostapenko (29, WTA 24) kann beim Stand von 3:6, 1:1 nicht mehr weiterspielen.

Bencic gelingt der Start in die Partie optimal, gleich das erste Aufschlagspiel nimmt sie ihrer Gegnerin ab. Zwar kassiert sie das Rebreak zum 3:2, reagiert darauf aber mit dem erneuten Servicedurchbruch. Und gibt danach im ersten Satz nur noch ein Game ab. Nach 46 Minuten verwertet sie den zweiten Satzball.

Danach holen beide Spielerinnen noch je ein Game, ehe Ostapenko das Handtuch wirft. Schon im Startsatz, als sie 0:3 hinten liegt, muss sich die Lettin behandeln lassen. Unter anderem werden ihre Vitalwerte und der Blutdruck überprüft. Danach geht es ihr kurzzeitig besser, ehe sie merkt, dass es doch nicht mehr weitergeht.

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die Ukrainerin Daria Snigur (24, WTA 40) oder die Polin Katarzyna Kawa (33, WTA 128).

Forfait von Swiatek

Eigentlich hätte in Ningbo auch Iga Swiatek (25, WTA 9) aufschlagen wollen. Kurz vor ihrem ersten Einsatz zieht sich die Polin aber aus dem Turnier zurück. Eine Oberschenkelverletzung verhindert die Teilnahme. Damit verpasst sie wohl auch die WTA Finals (ab 8. November), denn sie kann die vor ihr klassierten Spielerinnen nicht mehr überholen. Sollte sie rechtzeitig fit werden, könnte Swiatek aber als Ersatzspielerin anreisen.