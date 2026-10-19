Viktorija Golubic glückt der Auftakt ins Turnier von Osaka. Sie setzt sich in zwei Sätzen gegen die Japanerin Mai Hontama durch.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erfolgreicher Wochenstart für Viktorija Golubic (34, WTA 82). Sie meistert die Startrunde beim WTA-250-Turnier im japanischen Osaka erfolgreich und bezwingt Mai Hontama (27, WTA 168) 6:3, 6:1.

Dabei misslingt der Schweizerin der Start in die Partie. Gleich ihre ersten beiden Service-Games muss sie Hontama überlassen. Allerdings kassiert die Japanerin jeweils postwendend das Rebreak. Beim Stand von 3:3 ist ihr Widerstand dann gebrochen. Sie holt nur noch ein einziges Game und muss sich letztlich klar geschlagen geben. Nach 82 Minuten verwertet Golubic ihren ersten Matchball.

Ihre nächste Gegnerin ist noch nicht bekannt. Auf Golubic könnte aber erneut eine Japanerin warten, sollte sich Himeno Sakatsume (25, WTA 115) gegen die Britin Katie Boulter (30, WTA 58) durchsetzen.