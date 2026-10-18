Spanier holt in Shanghai den grössten Titel seiner Karriere

Alejandro Davidovich Fokina holt in Shanghai erstmals in seiner Karriere einen Titel auf ATP-1000-Stufe. Dabei macht er gegen Landsmann Rafael Jodar einen Fehlstart wett.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Was sich Alejandro Davidovich Fokina im Final des ATP-1000-Turniers in Shanghai nach dem Startsatz wohl gedacht hat? Diesen hat er gegen seinen spanischen Landsmann Rafael Jodar mit 1:6 verloren – ein gründlicher Fehlstart des 27-Jährigen.

An welchem Hebel die Weltnummer 26 danach auch immer gezogen hat – er wirkt. Und wie: Gegen den im ATP-Ranking um 13 Positionen besser klassierten Jodar liefert er sich im zweiten Satz ein enges Duell, wo Davidovich Fokina schliesslich im Tie-Break die Oberhand hat. Im entscheidenden Durchgang gelingt ihm dann das Break zum 3:2 – die Vorentscheidung.

Am Ende setzt sich der Andalusier schliesslich in 2:27 Stunden mit 1:6, 7:6 und 6:4 durch und holt sich erstmals überhaupt in seiner Karriere einen Titel auf der zweithöchsten Stufe des Männer-Tennis.