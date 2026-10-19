DE
FR
Abonnieren

Swiss Indoors vergeben Wildcards
Sechs Schweizer dürfen in Basel auf Coup hoffen

Neben Stan Wawrinka spielen noch zwei andere Schweizer Exponenten im Hauptfeld der Swiss Indoors Basel, drei weitere greifen in der Quali an. Dafür gibts zwei namhafte Absagen.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Dominic Stricker hat eine Hauptfeld-Einladung für Basel erhalten.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Nach der Bekanntgabe von Novak Djokovic (39) als Star-Spieler legen die Swiss Indoors nun mit den Tickets für die Schweizer nach. Nebst Stan Wawrinka (41), der in diesem Jahr seine Profikarriere beendet, werden auch Jérôme Kym (23) sowie Dominic Stricker (24) im Basler Hauptfeld vertreten sein. Beide erhalten eine entsprechende Wildcard.

Henry Bernet (19), Remy Bertola (28) und Mika Brunold (22) können ihr Glück über die Qualifikation, die schon am Samstag startet, versuchen. Am Montag beginnt schliesslich das Hauptturnier, für das in der Zwischenzeit prominente Absagen eingetroffen sind. Und das gleich von zwei früheren Basel-Siegern.

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime (26), Champion in den Jahren 2022 und 2023, muss wegen einer Knieverletzung passen. Und auch Brasil-Youngster Joao Fonseca (20), der im Vorjahr gewonnen hatte, wird nicht dabei sein – er hat seine Saison vorzeitig beendet.

Mehr Tennis
Rolex Shanghai Masters - Day Three
Comeback nach 15 Jahren
Tennis-Hammer! Novak Djokovic kommt nach Basel
Belinda Bencic kann in Toronto nicht zu ihrem Viertelfinal antreten.
Interview
Bencic über Food-Geheimnisse
«Das Thema Doping geht bei uns schon in Richtung Paranoia»
Swiss Indoors 2022
«Können da nicht mithalten»
Dämpfer für Swiss Indoors – Alcaraz geht nach Wien
VO Alcaraz über seinen neuen Schnäuzer-Look
1:43
Neuer Look gibt zu reden
Alcaraz erklärt seinen Schnäuzer
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen