Neben Stan Wawrinka spielen noch zwei andere Schweizer Exponenten im Hauptfeld der Swiss Indoors Basel, drei weitere greifen in der Quali an. Dafür gibts zwei namhafte Absagen.

Marco Pescio Reporter Sport

Nach der Bekanntgabe von Novak Djokovic (39) als Star-Spieler legen die Swiss Indoors nun mit den Tickets für die Schweizer nach. Nebst Stan Wawrinka (41), der in diesem Jahr seine Profikarriere beendet, werden auch Jérôme Kym (23) sowie Dominic Stricker (24) im Basler Hauptfeld vertreten sein. Beide erhalten eine entsprechende Wildcard.

Henry Bernet (19), Remy Bertola (28) und Mika Brunold (22) können ihr Glück über die Qualifikation, die schon am Samstag startet, versuchen. Am Montag beginnt schliesslich das Hauptturnier, für das in der Zwischenzeit prominente Absagen eingetroffen sind. Und das gleich von zwei früheren Basel-Siegern.

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime (26), Champion in den Jahren 2022 und 2023, muss wegen einer Knieverletzung passen. Und auch Brasil-Youngster Joao Fonseca (20), der im Vorjahr gewonnen hatte, wird nicht dabei sein – er hat seine Saison vorzeitig beendet.