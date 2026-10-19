Überraschendes Ehe-Aus bei Tennis-Traumpaar

Elina Switolina und Gaël Monfils sind kein Paar mehr. Das geben die Tennis-Stars auf Social Media bekannt. Für ihre Tochter wollen die beiden aber eine Familie bleiben.

Darum gehts Elina Switolina und Gaël Monfils haben sich getrennt

Die Tennis-Stars waren seit 2019 ein Paar, 2021 haben sie geheiratet

Durch Tochter Skaï wollen sie weiter eine Familie bleiben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sie galten als Traumpaar des Tennis, nun ist alles aus. Elina Switolina (32) und Gaël Monfils (40) verkünden das Ende ihrer Ehe. Fünf Jahre nach dem Ja-Wort ist ihre Liebe erloschen. Eine Liebe, die 2019 begann, schon vor der Hochzeit 2021 eine kurzzeitige Trennung überstanden hat und im Oktober 2022 mit der Geburt von Tochter Skaï gekrönt wurde.

«Das ist das Schwierigste, was ich je mitteilen musste», schreibt Switolina auf Instagram zu einem schwarz-weissen Foto, das sie mit Monfils zeigt. Und lässt in den folgenden Zeilen tief blicken. So schreibt sie davon, dass jeder wisse, wie viel ihr ihre Heimat Ukraine bedeute. «Worüber ich kaum gesprochen habe, ist, was der Krieg in meinem Inneren angerichtet hat.» Letztes Jahr hat die ehemalige Weltnummer 3 eine Auszeit vom Tennis gebraucht, «weil ich emotional nicht in der richtigen Verfassung war». Was ihre Fans dabei nicht gesehen haben, seien «die schlaflosen Nächte, die Zweifel und das Gefühl, mich langsam selbst zu verlieren».

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Dabei konnte sie auf die Unterstützung ihres Mannes zählen. «Er hat meine Hand nie losgelassen», schreibt Switolina. Sie hätten lange gemeinsam um alles was sie haben gekämpft. «Aber manche Kämpfe finden tief in einem selbst statt, und keine noch so grosse Liebe eines anderen kann sie für einen gewinnen.»

«Unsere Familie bleibt bestehen»

Deswegen sei ihr mit der Zeit klar geworden, dass sie innerhalb ihrer Ehe den Weg zurück zu sich selber nicht finden könne. «Es ist das Schwerste, was ich je dem Menschen sagen musste, den ich liebe.» Monfils habe ihr zugehört und ihre Bedürfnisse mit einer Stärke und Würde respektiert, «die ich nie vergessen werde».

In den Kommentaren bedauern viele die Trennung. Aber Switolina muss sich auch kritische Worte gefallen lassen. «Das ist vielleicht einer der seltsamsten Gründe, eine Ehe zu beenden», schreibt jemand. Andere meinen, sie hätten «noch nie etwas Lächerlicheres» gelesen oder «Die Ukraine ist der Grund? Blablabla». Und jemand findet es «einfach seltsam und traurig für Gaël, er schien so sehr in sie verliebt zu sein».

Switolina betont, trotz Trennung werde Tochter Skaï immer an erster Stelle stehen. «Unsere Ehe geht zu Ende, aber unsere Familie bleibt bestehen.» Zudem trage niemand die Schuld. Monfils hat sich bisher nicht zum Ehe-Aus geäussert. Die Vermutung liegt aber nahe, dass sein vorzeitiges, heimliches Karriereende damit zusammenhängt. Denn eigentlich wollte der Franzose, der vor wenigen Wochen an den US Open noch mit Switolina im Doppel spielte, im November beim Paris-Masters von der Tennisbühne abtreten. Nun hat er es still und leise schon Anfang Oktober getan.