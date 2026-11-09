Beim letzten Turnier des Jahres fehlt die Weltnummer 1. Zum Auftakt der WTA Finals gibts ein US-Duell und einen klaren Zweisatz-Sieg.

Darum gehts In Indian Wells haben die WTA Finals begonnen

Coco Gauff schlägt Jessica Pegula in drei Sätzen

Linda Noskova setzt sich in zwei Sätzen gegen Marta Kostyuk durch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der Nacht auf Montag haben in Indian Wells (USA) die WTA Finals mit den acht besten Tennisspielerinnen des Jahres begonnen. Gleich zum Auftakt sind mit Coco Gauff (22, WTA 4) und Jessica Pegula (32, WTA 5) zwei Einheimische aufeinandergetroffen – mit dem besseren Ende für Gauff. Sie schlägt ihre amerikanische Landsfrau in 2:41 Stunden mit 6:4, 6:7, 6:2.

Nach dem gewonnenen Startsatz verliert Gauff zunächst den Faden. Im zweiten Durchgang kassiert sie drei Breaks in Folge und gerät 1:5 in Rückstand. Mit fünf Games in Folge kämpft sie sich zurück. Belohnt wird die Aufholjagd nicht, im Tiebreak muss sie den Satz dennoch Pegula überlassen. Mit einem Doppelbreak im Entscheidungssatz sorgt Gauff dann aber früh für klare Verhältnisse.

«Ich hatte richtig viel Spass», sagt Gauff nach der Partie. Seit Anfang Oktober hat sie kein Turnier bestritten. «Ein Turnier wie dieses ohne Vorbereitung zu bestreiten, habe ich in meiner Karriere noch nie gemacht. Ich bin einfach nur froh, dass ich es heute geschafft habe», lautet ihr Fazit.

Ersatzfrau startet mit Niederlage

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 feiert die amtierende Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (21, WTA 8) einen souveränen Zweisatz-Sieg. Für das 6:2, 6:4 gegen Marta Kostyuk (24, WTA 10) braucht sie nur 86 Minuten.

Kostyuk ist kurzfristig ins Feld gerückt. Die Ukrainerin profitiert davon, dass Titelverteidigerin und Weltnummer 1 Elena Rybakina (27) ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hat. Die Kasachin hat sich noch nicht ganz von einem viralen Infekt erholt.