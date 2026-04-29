Nach drei Operationen in 13 Monaten und viel Geduld: Leandro Riedi feiert den ersten Titel seit seinem Comeback ausgerechnet am anderen Ende der Welt – und gibt nach einer Schrecksekunde Entwarnung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leandro Riedi gewinnt Turnier in Südkorea nach Verletzungs-Comeback

Der Zürcher war ohne Coach unterwegs – «eine Challenge»

Riedi klettert in der Weltrangliste auf Position 129

Marco Pescio Reporter Sport

Leandro Riedi (24) tastet sich allmählich an seine alte Stärke heran. Der Zürcher Tennis-Hoffnungsträger, der in den letzten Jahren immer wieder gesundheitliche Rückschläge erlitt, nähert sich wieder den Top 100. Dank zweier starker Wochen in Südkorea hat er sich bis auf Platz 129 vorgekämpft. Zuerst war da der Titel beim ATP-125-Challenger in Busan, dann der Halbfinaleinzug in Gwangju, als er beim Stand von 3:4 aufgab. Er sei «körperlich durch» gewesen, sagt der letztjährige US-Open-Achtelfinalist hinterher, ein Zwick hier, ein Zwick da, «aber es sollte nichts Schlimmes sein».

Für den Aussenstehenden war die Aufgabe dennoch eine kurze Schrecksekunde. Schon wieder eine Verletzung, nach all dem, was in den letzten Jahren war? Drei Operationen innerhalb von 13 Monaten hatten dem Junioren-Finalisten von Roland Garros 2020 in den vergangenen Saisons arg zu schaffen gemacht. Doch Riedis Fazit nach zwei Wochen Asien fällt trotz des abrupten Endes «positiv» aus. Der Rechtshänder aus Bassersdorf ZH hat sich mit dem Turniersieg definitiv zurückgemeldet.

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«Das bedeutet mir viel»

Und auch die etwas unkonventionelle Wahl Südkorea hat sich als cleverer Schachzug erwiesen. Denn mit Madrid, Oeiras (Por) und Rom hätte es im April auch im nahen Europa Challenger-Turniere gegeben. Doch Riedi hat sich für die unbequemere, dafür im Vergleich weniger stark besetzte Variante entschieden und schlug dabei voll zu.

Noch spezieller wurde der Trip durch die Tatsache, dass er für einmal ohne Coach anreiste: «Es war spannend. Alleine nach Südkorea zu gehen, war eine Challenge, aber ich habe konzentriert gearbeitet – und dass es gleich zu einem Turniersieg gereicht hat, ist wunderschön und bedeutet mir viel», so Riedi, der schon im Platzinterview nach seinem Triumph in Busan meinte: «Ich werde diese Woche nie vergessen.»

Es war sein fünfter Titel auf Challenger-Stufe und erneut eine Kostprobe davon, was er auf der Tour zu leisten imstande ist. Experten sind sich über sein enormes Potenzial seit langer Zeit einig: Alle wünschen sie sich, Riedi mal ein ganzes Jahr ohne Verletzungsrückschläge spielen zu sehen. Um zu schauen, wie weit der hochtalentierte Spieler mit den messerscharfen Returns kommen kann.