DE
FR
Abonnieren

Mika Brunold spricht bei Davis-Cup-Debüt erstmals über sein Outing
«Die Tenniswelt ist parat für schwule Spieler»

Tennistalent Mika Brunold betritt beim kapitalen Duell mit Tunesien erstmals die Davis-Cup-Bühne – und spricht offen über die Reaktionen auf sein kürzliches Outing.
Publiziert: 18:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/7
Mika Brunold ist zum ersten Mal Teil des Schweizer Davis-Cup-Teams.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Mika Brunold (21) ist erstmals für den Davis Cup nominiert
  • Baselbieter ist überrascht über fast durchwegs positives Feedback nach Outing
  • Er hofft, dass er mit seiner Öffnung am Tabu auf der Tour rütteln kann
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Weil Henry Bernet (19) wegen einer Fussverletzung kurzfristig passen muss, erreicht Mika Brunold (21, ATP 453) dieser Tage einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere: Der Baselbieter steht erstmals im Schweizer Aufgebot für den Davis Cup, wo es am Freitag und Samstag gegen Tunesien um den Anschluss an die Weltspitze geht.

Es ist eine Belohnung für die gute Entwicklung des 1,91 m grossen Rechtshänders, der im Vorjahr zweimal im Halbfinal eines Challenger-Turniers stand.

Die Nomination erfolgt zwei Monate nach seinem öffentlichen Outing auf Social Media. In Folge seines damaligen, emotionalen Beitrags verzichtete er darauf, diesen medial weiter zu kommentieren. Im Rahmen seiner Davis-Cup-Feuertaufe erklärt er nun aber gegenüber Blick, wie die Reaktionen auf den für ihn so wichtigen Schritt ausfielen. Er erzählt: «Ich war positiv überrascht. Erstens, dass es so viel auslöste. Und zweitens, dass so viel wohlwollendes Feedback darunter war.» Er habe im Vorfeld auch negative Rückmeldungen erwartet, sagt Brunold: «Aber die hielten sich absolut in Grenzen. Ich glaube, es waren nicht einmal fünf.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Brunold ist nach dem Brasilianer Joao Lucas Reis da Silva (25, ATP 207), den er nur flüchtig kennt, erst der zweite Spieler im Männer-Profitennis, der offen zu seiner Homosexualität steht. Das Swiss-Tennis-Talent befindet sich grundsätzlich in einem Zwiespalt. In einer perfekten Welt wäre seine Homosexualität öffentlich irrelevant. Respektive: Ein Insta-Post wäre gar nicht notwendig gewesen. Gleichzeitig ist die Realität aber die, dass das Schwulsein (auch) im Tennis immer noch ein Tabuthema darstellt. Auch Brunolds Meinung nach wird heute «noch nicht genug darüber gesprochen», wie er im Rahmen seines Outings Ende November schrieb. Homosexualität wird auf Männerseite schlicht totgeschwiegen. Auch Blick-Tennisexperte Heinz Günthardt (66) vermutet, dass die Furcht vor negativen Folgen noch immer in einem Ungleichgewicht zur Grundakzeptanz in der Gesellschaft steht.

Endlich ein Rütteln am Tabu möglich?

Das hat sich seit Brunolds Outing nicht grundlegend geändert, dennoch hat der aufstrebende Reinacher nach einigen Wochen auf der Tour das Gefühl, dass am Tabu durchaus gerüttelt werden kann: «Mein Eindruck ist, dass die Tenniswelt parat ist für schwule Spieler. Ich kann in meinem Fall offen damit umgehen. Beziehungsweise: Ich stelle fest, dass es auf der Tour überhaupt kein Thema ist.» Brunold verweist aufs Frauentennis, das diesbezüglich schon weiter ist und in dem die Anzahl geouteter Spielerinnen, wenn auch nicht immer öffentlich, deutlich höher ausfällt.

Mehr zu Mika Brunold
Verletzungsrochade im Schweizer Davis-Cup-Team
Talent Bernet fällt aus
Verletzungsrochade im Schweizer Davis-Cup-Team
Weshalb Homosexualität im Männertennis ein Tabuthema ist
Günthardt nach Brunold-Outing
Weshalb Homosexualität im Männertennis ein Tabuthema ist
«Ich teile dies, um für mich einen Schritt zu machen»
Tennis-Hoffnung outet sich
«Ich teile dies, um für mich einen Schritt zu machen»
Unsere Tennis-Zukunft schlummert in Basel
Drei Lokalmatadoren in Quali
Unsere Tennis-Zukunft schlummert in Basel

Er hat die Hoffnung, dass seine Öffnung – und jene von Reis da Silva – bestenfalls einen positiven Effekt auf die Tour hat: «Es wäre schön, wenn der von uns gewählte Weg auch andere Spieler ermutigt.» Das Wichtigste aber, und das betont er bewusst, sei: «Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und für sich selbst entscheiden, ob er damit an die Öffentlichkeit gehen möchte.» Er selbst habe ebenfalls lange darüber nachgedacht. So lange, bis er «voll fein damit» war, wie er sagt: «Für mich hat der Moment absolut gestimmt.»

Schweizer Talent begeistert mit Zauberschlag
1:10
Als Qualifikant am Challenger:Schweizer Talent begeistert mit Zauberschlag
Gelingt der Schweiz die Wiedergutmachung?

Es geht darum, die 1:3-Schmach gegen Indien vom letzten September vergessen zu machen – und um den Verbleib in der Weltgruppe 1. In den Play-offs bekommt es die Schweiz in Biel am Freitag und Samstag mit Tunesien zu tun. Letztmals standen sich die beiden Nationen 1985 gegenüber, damals gewannen die Schweizer um Roland Stadler und Markus Günthardt 5:0. Diesmal ist die Affiche auf dem Papier ausgeglichener. Der bestklassierte Tunesier, Moez Echargui (ATP 142), steht im Ranking besser da als alle nominierten Schweizer. Das Heimteam greift in Biel aber mit einer stärkeren Breite an Spielermaterial an.

Es geht darum, die 1:3-Schmach gegen Indien vom letzten September vergessen zu machen – und um den Verbleib in der Weltgruppe 1. In den Play-offs bekommt es die Schweiz in Biel am Freitag und Samstag mit Tunesien zu tun. Letztmals standen sich die beiden Nationen 1985 gegenüber, damals gewannen die Schweizer um Roland Stadler und Markus Günthardt 5:0. Diesmal ist die Affiche auf dem Papier ausgeglichener. Der bestklassierte Tunesier, Moez Echargui (ATP 142), steht im Ranking besser da als alle nominierten Schweizer. Das Heimteam greift in Biel aber mit einer stärkeren Breite an Spielermaterial an.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen