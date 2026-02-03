Henry Bernet fällt wegen einer Fussverletzung aus und verpasst den Davis Cup gegen Tunesien. Mika Brunold gibt sein Debüt. Die Partien um die Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung in dieser Woche gegen Tunesien. Wegen einer Fussverletzung muss der Basler Forfait erklären, wie Swiss Tennis am Dienstag mitteilt

Der 19-Jährige wird durch Mika Brunold ersetzt. Der 21-Jährige stösst als Debütant zum Team. Im vergangenen Jahr stand Brunold zweimal im Halbfinal eines ATP-Challenger-Turniers.

Die Partien um einen Platz in der Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt. Die Schweiz wird von Captain Severin Lüthi, Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker, Jakub Paul und Brunold vertreten.