Talent Bernet fällt aus
Verletzungsrochade im Schweizer Davis-Cup-Team

Henry Bernet fällt wegen einer Fussverletzung aus und verpasst den Davis Cup gegen Tunesien. Mika Brunold gibt sein Debüt. Die Partien um die Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt.
Publiziert: 10:53 Uhr
|
Aktualisiert: 10:58 Uhr
Henry Bernet fällt für den Davis Cup verletzt aus.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung in dieser Woche gegen Tunesien. Wegen einer Fussverletzung muss der Basler Forfait erklären, wie Swiss Tennis am Dienstag mitteilt

Der 19-Jährige wird durch Mika Brunold ersetzt. Der 21-Jährige stösst als Debütant zum Team. Im vergangenen Jahr stand Brunold zweimal im Halbfinal eines ATP-Challenger-Turniers.

Die Partien um einen Platz in der Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt. Die Schweiz wird von Captain Severin Lüthi, Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker, Jakub Paul und Brunold vertreten.

