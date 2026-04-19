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Nach langer Leidenszeit
Riedi gewinnt Challenger-Turnier in Südkorea

Leandro Riedi triumphiert beim Challenger-Turnier in Busan. Der Schweizer schlägt Yunchaokete Bu mit 3:6, 6:3, 6:2 und sichert sich seinen fünften Titel auf dieser Stufe.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Leandro Riedi gewinnt sein fünftes Challenger-Turnier. (Archivbild)
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Leandro Riedi (24) gewinnt das Challenger-Turnier in Busan (Kor). Der Schweizer bezwingt den Chinesen Yunchaokete Bu (24, ATP 175) mit 3:6, 6:3, 6:2. Nach schwierigem Saisonstart und langer verletzungsbedingten Leidenszeit jubelt er über den fünften Titel auf dieser Stufe. Sein letzter Turniersieg liegt allerdings über zwei Jahre zurück.

Dank des Erfolgs macht Riedi in der ATP-Weltrangliste rund 40 Plätze gut, zuletzt war er die Weltnummer 169. Auch sein nächstes Turnier bestreitet der Zürcher auf Challenger-Stufe, erneut in Südkorea. 

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