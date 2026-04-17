Novak Djokovic hat nach wie vor mit Schulterproblemen zu kämpfen. Aus diesem Grund fehlt der Serbe auch beim Masters-1000-Turnier in Madrid.

Nächste Turnierabsage von Novak Djokovic (38). «Madrid, leider werde ich dieses Jahr nicht am Masters teilnehmen können», schreibt der serbische Tennis-Star auf Social Media. Und fügt an: «Ich setze meine Genesung fort, um bald wieder dabei zu sein.»

Für Djokovic ist es das dritte Turnier in Folge, welches er verletzungsbedingt absagen muss. Auch die beiden Masters-Turniere in Miami und Monte Carlo fanden ohne den 24-fachen Grand-Slam-Champion statt. Er laboriert nach wie vor an einer Schulterverletzung.

Sein letztes Turnier bestritt Djokovic Anfang März in Indian Wells. Beim Masters unterlag er in den Achtelfinals dem Briten Jack Draper in drei Sätzen. In diesem Jahr kommt Djokovic erst auf neun Einsätze – darunter der verlorene Final der Australian Open gegen Carlos Alcaraz (22).