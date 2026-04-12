Rasen und vor allem Hardcourt waren bisher die bevorzugten Unterlagen von Jannik Sinner. Nun ist der Italiener drauf und dran, die Sandplätze dieser Welt zu erobern.
Im Final des Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo schlägt Sinner seinen ewigen Rivalen Carlos Alcaraz mit 7:6, 6:3. Es ist erst sein zweiter Titel auf Sand – und mit Abstand der grösste.
Nach Indian Wells und Miami gewinnt die Weltnummer 2 damit auch das dritte Masters-Turnier des Jahres. Im direkten Vergleich mit Alcaraz verkürzt Sinner durch den Sieg auf 7:10. Und: Der Italiener schnappt seinem Finalgegner auch den Platz auf dem Tennisthorn weg, ab Montag wird Sinner mit 160 Punkten Vorsprung wieder die Nummer 1 der Welt sein.