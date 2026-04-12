Auch das dritte Masters-Turnier des Jahres wird zur Beute von Jannik Sinner. Er meldet zum Auftakt der Sandsaison auch auf dieser Unterlage Ambitionen an. Im Final bezwingt er Carlos Alcaraz und schnappt dem Spanier auch die Nummer 1 weg.

Rasen und vor allem Hardcourt waren bisher die bevorzugten Unterlagen von Jannik Sinner. Nun ist der Italiener drauf und dran, die Sandplätze dieser Welt zu erobern.

Im Final des Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo schlägt Sinner seinen ewigen Rivalen Carlos Alcaraz mit 7:6, 6:3. Es ist erst sein zweiter Titel auf Sand – und mit Abstand der grösste.

Nach Indian Wells und Miami gewinnt die Weltnummer 2 damit auch das dritte Masters-Turnier des Jahres. Im direkten Vergleich mit Alcaraz verkürzt Sinner durch den Sieg auf 7:10. Und: Der Italiener schnappt seinem Finalgegner auch den Platz auf dem Tennisthorn weg, ab Montag wird Sinner mit 160 Punkten Vorsprung wieder die Nummer 1 der Welt sein.