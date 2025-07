Tränen, Psychospielchen, Nervenkrimi Das Protokoll von Bencics Wimbledon-Märchen

Vierzehneinhalb Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist Belinda Bencic in Wimbledon so gut wie noch nie. Der Weg in ihren ersten Wimbledon-Viertelfinal der Karriere ist hochemotional.

Publiziert: vor 36 Minuten