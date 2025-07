1/5 Alexander Zverev macht keine leichte Phase durch, mentale Probleme belasten den Deutschen. Foto: keystone-sda.ch

Bencic trifft in der 3. Runde von Wimbledon auf Elisabetta Cocciaretto (WTA 116)

Seine offenen Worte liessen in Wimbledon aufhorchen. Alexander Zverev (28) offenbarte nach seinem überraschenden Erstrunden-Out gegen den Franzosen Arthur Rinderknech (29) mentale Probleme – und kündigte eine vierwöchige Tennispause an.

«Ich fühle mich generell gesprochen ziemlich allein in meinem Leben, was kein schönes Gefühl ist», sagte die Nummer drei der Männer-Weltrangliste und meinte, es sei für ihn schwierig, ausserhalb des Tennisplatzes Freude zu finden. Er habe sich noch nie so leer gefühlt, so Zverev, der auf Nachfrage auch eine Therapie nicht ausschloss und erklärte: «Ich versuche, Wege zu finden, aus diesem Loch herauszukommen.»

Diese Worte haben auch Belinda Bencic (28) betroffen gemacht, wie sie ihrerseits nach ihrem Drittrunden-Einzug in Wimbledon sagt. Die Ostschweizerin kennt den Hamburger schon seit ihrer Kindheit. Die beiden verbindet nicht nur, dass sie in Tokio jeweils Olympiagold holten, sondern auch viele gemeinsame Trainingsstunden als Junioren. An den US Open werden die «guten Freunde» zusammen im neuen Mixed-Doppel-Format antreten.

«Hoffe, dass er sich wieder findet»

Bencic sagt, sie werde «ein offenes Ohr» für Zverev haben und wolle ihm beistehen, wenn er das Signal dazu geben würde. «Ich glaube, wohl die meisten Spieler auf der Tour kennen das Gefühl, können seine Worte nachvollziehen und haben dasselbe auch schon durchgemacht», so Bencic, die weiter anfügt: «Ich finde es schade, zu hören, wie es ihm geht. Und ich hoffe natürlich, dass er sich wieder findet und jene Unterstützung erhält, die er jetzt braucht.»

Bencic (WTA 37) hat ihrerseits an den Championships allmählich Fahrt aufgenommen. Nach ihrem Dreisatz-Sieg über Elsa Jacquemot (Fr, WTA 113) trifft sie am Samstag nun auf die Italienerin Elisabetta Cocciaretto (24, WTA 116), gegen die sie bislang einmal spielte und dabei in zwei Sätzen gewann. 2022 in Rom. Mit 6:4, 6:2.