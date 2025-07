In der 2. Runde kommt der siebenfache Wimbledon-Champion Novak Djokovic zu einem einfachen Sieg. Das sind die Fakten des 4. Turniertages in London.

Djokovic übertrifft Federers Rekord

Nach einem durchzogenen Startspiel, in dem er zwischenzeitlich über Magenbeschwerden geklagt hat, findet Novak Djokovic in der 2. Runde richtig ins Turnier. Der siebenfache Champion und Finalist der letzten beiden Jahre lässt Dan Evans (ATP 154) mit 6:3, 6:2, 6:0 nicht den Hauch einer Chance. Die zuvor einzige Begegnung der beiden gewann vor vier Jahren noch der Engländer. Djokovic braucht weniger als zwei Stunden und steht in Wimbledon zum 19. Mal in der 3. Runde – ein Rekord, den er sich bisher mit Roger Federer geteilt hat. Bei der Anzahl Titeln ist ihm der Schweizer aber einen voraus.

Erste Türkin in der 3. Runde

Zeynep Sönmez (WTA 88) schreibt für ihr Land Tennisgeschichte. Mit einem überraschenden Erfolg über die Chinesin Wang Xinyu (WTA 32) zieht die 23-Jährige als erste Türkin in die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers ein. Dort trifft sie auf die als Nummer 18 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa – und wäre eine mögliche Achtelfinal-Gegnerin von Belinda Bencic.

Titelverteidigerin kämpft sich durch

Zweites Spiel, zweiter Dreisatz-Sieg – Wimbledon bleibt für Barbora Krejcikova (WTA 16) eine Liebesgeschichte. Trotz gesundheitlicher Probleme in den letzten Monaten steht die Titelverteidigerin aus Tschechien erneut in der 3. Runde. Nun wird die Hürde mit der Weltnummer 10 Emma Navarro aber nochmals eine Stufe höher.