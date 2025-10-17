Völlig entkräftete Bencic gibt Marathonmatch aus der Hand

Das zweite Marathonspiel innert zwei Tagen ist zu viel für Belinda Bencic. Obwohl die St. Gallerin im zweiten Satz zum Match aufschlägt, geht das Spiel am Ende verloren.

1/5 Belinda Bencic muss gegen Weltnummer 8 Jasmine Paolini leiden. Das Racket fliegt mehr als nur einmal. Foto: Andy Wong

Darum gehts Belinda Bencic scheidet in Ningbo nach hartem Kampf aus

Bencic vergibt 14 Breakbälle und ihre Siegchancen

Belinda Bencic (WTA 14) scheidet am WTA-500-Turnier in Ningbo in China aus. Sie unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini (WTA 8) nach fast 3:20 Stunden mit 7:5, 5:7, 3:6. Beim Stand von 5:4 im zweiten Satz schlägt die Schweizerin zum Match auf, kassiert aber zu null das Break.

Am Ende ist Belinda Bencic am Ende ihrer Kräfte. Beim Stand von 3:4 im dritten Satz beansprucht sie ein medizinisches Timeout. Sie lässt sich den rechten Oberschenkel massieren und spürt den Rücken – was auch niemanden erstaunte.

Am Mittwoch rang Bencic die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa in 3:33 Stunden und im längsten Frauen-Einzel des Jahres auf der WTA-Tour nieder (5:7, 6:4, 7:5). Nach bloss einem Ruhetag kommt der zweite Marathonmatch zum falschen Zeitpunkt. Nach fast drei Stunden und 20 Minuten verwertet Jasmine Paolini den ersten Matchball.

Belinda Bencic wird aber ihren Chancen nachtrauern. Sie gewinnt den ersten Satz und führt im zweiten Durchgang zweimal mit einem Break (2:1 und 5:4). Bei 5:4 schlägt sie zum Match auf, bei 5:5 vergibt sie sechs weitere Möglichkeiten zum Servicedurchbruch. Insgesamt 14 Breakbälle vermag Bencic nicht zu nutzen.

Damit verpasst die 28-jährige Ostschweizerin eine dritte Halbfinal-Qualifikation in ihrer Comeback-Saison nach der Baby-Pause. Die Halbfinals erreichte Bencic im Frühjahr in Dubai (wo sie das Turnier gewann) und im Juli in Wimbledon.