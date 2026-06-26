Stan Wawrinka setzt den Schlusspunkt seiner Profi-Laufbahn in der Schweiz – mit einem grossen, emotionalen Event kurz vor Weihnachten. Einige prominente Weggefährten erweisen ihm dabei die Ehre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stan Wawrinka beendet 2026 seine Karriere mit einem Fest in der Schweiz

Am 19. Dezember: Abschiedsevent «One Last Backhand» in Genf – mit Stars

Erlös des Events geht an Stiftung Leman Hope und Federer Foundation

Marco Pescio Reporter Sport

Im Verlaufe des Herbstes wird Stan Wawrinka (41) der ATP-Tour nach 23 Jahren für immer Adieu sagen. Gut möglich, dass er Ende Oktober an den Swiss Indoors Basel das letzte Mal offiziell als Profispieler aufschlägt. Ganz vorbei mit der Karriere ist es für ihn aber noch nicht: Der dreifache Grand-Slam-Champion plant eine schöne Zugabe.

In Genf wird ihm zu Ehren am 19. Dezember ein Abschiedsevent unter dem Motto «One Last Backhand» («Eine letzte Rückhand») stattfinden. Ein Tag, der ganz im Zeichen des Tennis und seiner erfolgreichen Laufbahn stehen soll, wie er am Freitagvormittag auf Social Media ankündigt.

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Die Gästeliste lässt dabei nicht nur bei Schweizer Tennisfans die Herzen höher schlagen, sie wird auch zahlreiche Zuschauer aus dem Ausland in die Genfer Palexpo-Halle locken. Roger Federer (44), Wawrinkas langjähriger Weggefährte, mit dem er Olympia-Gold im Doppel sowie den Davis Cup gewann, lässt sich die «Stan the Man»-Party genauso wenig entgehen, wie Andy Murray (39) und Gaël Monfils (39). Mit beiden pflegt Wawrinka ebenfalls eine besondere, freundschaftliche Beziehung.

Die dann allesamt zurückgetretenen Tennis-Grössen werden gemeinsam in einem Show-Format – mit einer Einzel- sowie einer Doppelpartie – auf dem Platz stehen, daneben soll der Abschied musikalisch und mit vielen Bildern untermalt werden. «Natürlich werde ich auch ein paar Worte sagen. Vor allem aber möchte ich den Fans einen schönen, gemütlichen Abend bescheren. Mit gutem Tennis. Und eben mit Freunden, die meine Laufbahn mitgeprägt haben», so Wawrinka vor dem Event, bei dem Blick Medienpartner ist.

Hol dir Tickets für Stan Wawrinkas grossen Abschied Stan Wawrinka wird Ende Jahr ein allerletztes Mal sein Racket schwingen – dann ist Schluss mit seiner Profikarriere. Als Ort, um der ganzen Tennis-Schweiz Adieu zu sagen, dient die Palexpo-Halle in Genf: Am 19. Dezember (15 Uhr) geht dort der Abschiedsevent «One Last Backhand» über die Bühne. Interessiert? Dann sichere dir via Ticketcorner deinen Platz in der Arena! Die ersten 24 Stunden haben Swiss-Tennis-Mitglieder Vorkaufsrecht, danach startet der offene Verkauf. Das Programm: 15 Uhr: Türöffnung, Unterhaltung, Verpflegung, Spiele, Minitennis und Padel

16 Uhr: Autogrammstunde

17 Uhr: Padel-Showmatch mit den besten Schweizer Spielern

18 Uhr: Live-Konzert

19.30 Uhr: Vorprogramm auf dem Centre Court

20.00 Uhr: Einzel: Stan Wawrinka – Gaël Monfils / Doppel: Stan Wawrinka/Roger Federer – Gaël Monfils/Andy Murray

22.30 Uhr: Abschiedszeremonie Stan Wawrinka wird Ende Jahr ein allerletztes Mal sein Racket schwingen – dann ist Schluss mit seiner Profikarriere. Als Ort, um der ganzen Tennis-Schweiz Adieu zu sagen, dient die Palexpo-Halle in Genf: Am 19. Dezember (15 Uhr) geht dort der Abschiedsevent «One Last Backhand» über die Bühne. Interessiert? Dann sichere dir via Ticketcorner deinen Platz in der Arena! Die ersten 24 Stunden haben Swiss-Tennis-Mitglieder Vorkaufsrecht, danach startet der offene Verkauf. Das Programm: 15 Uhr: Türöffnung, Unterhaltung, Verpflegung, Spiele, Minitennis und Padel

16 Uhr: Autogrammstunde

17 Uhr: Padel-Showmatch mit den besten Schweizer Spielern

18 Uhr: Live-Konzert

19.30 Uhr: Vorprogramm auf dem Centre Court

20.00 Uhr: Einzel: Stan Wawrinka – Gaël Monfils / Doppel: Stan Wawrinka/Roger Federer – Gaël Monfils/Andy Murray

22.30 Uhr: Abschiedszeremonie Mehr

Ein Fest für einen guten Zweck

Vom genannten Quartett ist Wawrinka der letzte Spieler, der zur finalen Sause einlädt. Federer war 2022 der Erste. Der 20-fache Major-Champion sagte in London im Rahmen des Laver Cups «Tschüss». 2024 folgte das «Good Bye» von Murray auf dem Centre Court in Wimbledon – und Monfils, der wie Wawrinka 2026 seine letzte Profisaison spielt, erhielt heuer vor den French Open einen speziellen Abend in Paris.

Was Wawrinka von den anderen unterscheidet, ist, dass er seinen Abschied nicht in ein bereits bestehendes Turnier einbettet. Er will «der ganzen Schweiz und selbstverständlich der Romandie» noch einmal etwas zurückgeben. 12'000 Zuschauer wird die Arena fassen. Und das alles für einen guten Zweck, wie es vonseiten seines Managements heisst: Der Erlös des Events fliesst an zwei Institutionen. An die Stiftung Leman Hope sowie an die Federer Foundation.