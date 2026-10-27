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Spezielle Situation in China
Teichmann gewinnt Schweizer Duell gegen Doppelpartnerin

Heute Gegnerinnen, morgen Doppelpartnerinnen. Jil Teichmann gewinnt das Schweizer Duell gegen Simona Waltert. Das Spezielle daran: Die beiden werden am Mittwoch gemeinsam im Doppel antreten.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Jil Teichmann gewinnt in Guangzhou das Schweizer Duell gegen Simona Waltert. (Archivbild)
Foto: Claude Diderich/freshfocus
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Bei den Guangzhou Open kommt es im Sechzehntelfinal zum Schweizer Duell zwischen Simona Waltert (25, WTA 128) und Jil Teichmann (29, WTA 168). Am Ende gewinnt Teichmann mit 7:5, 6:2 und überzeugt vor allem im zweiten Satz.

Zuvor spielten die beiden Schweizerinnen dreimal gegeneinander – alle Duelle gewann die in Barcelona geborene Bielerin. Zuletzt trafen sie 2025 in Iasi (Rum) aufeinander. Damals musste Teichmann einen Rückstand aus dem ersten Satz wettmachen, dieses Mal gelingt ihr der Zweisatzsieg. Und trotzdem hat Teichmann Mühe, in die Partie zu finden: Nach drei Games liegt sie mit 0:3 zurück und muss bereits zwei Breaks hinnehmen. Nach einem starken Comeback nimmt sie den Schwung mit und gewinnt Satz Nummer zwei dann deutlich.

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Für Waltert geht die China-Reise damit zu Ende, also zumindest im Einzel. Im Doppel tritt die Churerin ebenfalls an – mit Jil Teichmann. Ihre Erstrundenpartie ist für Mittwoch angesetzt. Für Teichmann gehts im Einzel im Achtelfinal entweder Zeynep Sönmez (24, WTA 64) oder Sara Sorribes Tormo (30, WTA 167) weiter.

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