Saison-Aus für Swiatek nach Verletzung

Die Weltnummer neun und mehrfache Grand-Slam-Gewinnerin Iga Swiatek beendet ihre Saison frühzeitig. Der Grund sind anhaltende Probleme mit dem linken Oberschenkel.

Darum gehts Iga Swiatek beendet ihre Saison wegen anhaltender Beschwerden am linken Oberschenkel vorzeitig

Sie verzichtet auf Ningbo und verpasst auch die WTA-Finals im November in Indian Wells als Nummer 9

Ausser dem Sieg in Toronto blieb sie titellos; bei den Majors war jeweils im Viertelfinal Schluss

Fabienne Kleinhenz

Iga Swiatek (25, WTA 9) hat ihre Saison vorzeitig beendet. Die frühere Weltranglistenerste sagt wegen anhaltender Probleme am linken Oberschenkel ihre Teilnahme an den Ningbo Open ab und bestreitet dieses Jahr keine weiteren Wettkämpfe.

«Ich habe beschlossen, meine Saison hier zu beenden», erklärte Swiatek. Sie kämpfe seit einigen Wochen mit Beschwerden im Oberschenkel und wolle ihrem Körper Zeit geben, sich von der Verletzung zu erholen. Auf Instagram verwies sie zudem auf die intensiven vergangenen Monate und Jahre: «Es war eine der anspruchsvollsten Saisons meiner Karriere.»

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Die Polin blickt auf eine schwierige Saison zurück. Abgesehen vom Turniersieg in Toronto blieb sie ohne Titel. Bei den vier Grand-Slam-Turnieren kam sie jeweils nicht über den Viertelfinal hinaus. Im Ranking liegt sie derzeit auf Platz neun. Damit verpasst Swiatek durch den Rückzug auch die WTA-Finals im November in Indian Wells.

Wann sie zurückkehrt, ist offen. Eine mögliche erste Station könnten die Australian Open Anfang des kommenden Jahres sein. Dort ist sie in diesem Jahr im Viertelfinal ausgeschieden.