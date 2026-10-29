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Marco Pescio Reporter Sport

Selbst wenn man die rund 8000 Zuschauer, die sich täglich in den Gängen und auf den Tribünen der St. Jakobshalle tummeln, wegdenkt, würde es momentan in der Arena der Swiss Indoors Basel wuseln wie in einem Ameisenhaufen. Gut 600 Mitarbeitende weisen Plätze ein, stossen Catering-Wägelchen, bewirten Stände, sorgen für Sauberkeit und Sicherheit oder führen VIP-Gäste herum. Die Liste der Jobprofile beim grössten jährlich stattfindenden Sportevent der Schweiz ist ellenlang.

Rund 70 Personen haben dabei die Aufgabe gefasst, den Tennis-Stars das Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Sie arbeiten hinter den Kulissen. Dort, wo niemand hindarf, manchmal nicht einmal die Entourage eines Spielers.

In die Players Lounge etwa ist der Zugang in den letzten Jahren eingeschränkt worden – jeder Profi darf nur noch zwei Begleitpersonen mitbringen. Der Rest muss draussen bleiben, der Ruhe in den Katakomben zuliebe.

FC Basel, Konzert oder Uno?

Den Spielern steht ein Restaurant zur Verfügung, wo dieselbe Anzahl an Personen gratis essen kann und wo auch auf alle möglichen Wünsche der Stars eingegangen wird: «Das ist definitiv nicht mehr so wie früher, als man einfach ein Menü serviert hat – heute kann der Spieler selbst auswählen», sagt Patrick Ammann, Managing Director beim ATP-500-Turnier. Als klar wurde, dass Superstar Novak Djokovic (39) nach Basel kommen würde, hatte dies auch auf die Vorbereitungen der Küchencrew grossen Einfluss. Der Serbe isst glutenfrei und hat gewisse Intoleranzen, weshalb das Angebot für ihn noch einmal angepasst werden musste.