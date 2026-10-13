An den diesjährigen Swiss Indoors in Basel fährt ein hochkarätiges Feld auf. Neben Stan Wawrinka (41, ATP 142), welcher in Basel seine Karriere beendet, sind noch fünf weitere Schweizer mit von der Partie.

Sechs Schweizer schlagen an den Swiss Indoors Basel auf

Sechs Schweizer schlagen an den Swiss Indoors Basel auf

Fabienne Kleinhenz

Die Namensliste der Swiss Indoors 2026 ist da. Und die hat einige hochkarätige Namen drauf. Beispielsweise Ben Shelton (ATP 4), Félix Auger-Aliassime (ATP 5), Arthur Fils (ATP 9), Rafael Jodar (ATP 13), Holger Rune (ATP 195), Jiri Lehecka (ATP 23) und Joao Fonseca (ATP 29) reisen nach Basel.

Auch Taylor Fritz (ATP 12), Valentin Vacherot (ATP 18), Alexander Bublik (ATP 20), Casper Ruud (ATP 21), Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26), Hubert Hurkacz (ATP 39), Stefanos Tsitsipas (ATP 44) und Denis Shapovalov (ATP 46) sind dabei.

Stan Wawrinka wird seine Tennis-Karriere in Basel beenden. Die Hommage an den dreifachen Grand-Slam-Sieger findet am Super Monday (26. Oktober) statt, sein Erstrundenspiel ist dann am Dienstag (27. Oktober).

Neben Wawrinka starten noch fünf weitere Schweizer per Wildcard in das Turnier: Henry Bernet (ATP 371), Remy Bertola (ATP 226), Mika Brunold (ATP 256), Jérôme Kym (ATP 249) und Dominic Stricker (ATP 263). Ob dies im Rahmen des Haupt- oder Qualifikationsturniers passiert, entscheidet sich Ende dieser Woche.