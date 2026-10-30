Djokovic lässt bei Swiss Indoors die Kasse klingeln

Die Swiss Indoors erleben dank Novak Djokovic und dem Abschied von Stan Wawrinka einen Run auf die Tickets – den grössten seit Jahren. Frühes Out des Serben hin oder her.

Darum gehts Swiss Indoors Basel sind schon jetzt ausverkauf

Novak Djokovic hat grossen Anteil am Run auf die Tickets

Auch Stan Wawrinkas Abschied hat gezogen

Marco Pescio Reporter Sport

Die Swiss Indoors werden in diesem Jahr getragen von der Djokovic-Mania. Die kurzfristige Teilnahme des serbischen Superstars hat in dieser Woche einen riesigen Trubel ausgelöst. Wartende Fans vor der Halle, lautstarke und in grosser Zahl erschienene Anhänger in der Arena: Der 24-fache Grand-Slam-Champion erhielt in Basel einen äusserst warmen Empfang – ausgerechnet im Wohnzimmer seines grossen Karriere-Rivalen, Roger Federer (45). Sein überraschendes Aus in der zweiten Runde am Donnerstagabend? Spielt keine Rolle.

Die Djokovic-Euphorie hat sich längst auch auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt. Als Anfang Woche klar wurde, dass er am Mittwoch spielen würde, gingen die noch verfügbaren Tickets weg wie warme Weggli. Das Tageskontingent von 8100 Karten war im Nu vergriffen.

Top-Ergebnis steht an

Der Djokovic-Effekt ist auch an den anderen Tagen zu spüren. Viele wollten sich auch ohne bereits feststehenden Spielplan die Chance wahren, möglicherweise einmal Djokovic live zu sehen. Und natürlich: Etwa auch das letzte Hurra von Stan Wawrinka (41) hatte Einfluss auf die Zuschauerzahlen. Der «Super Monday», mit der Wawrinka-Zeremonie sowie dem Spiel von Dominic Stricker (24), war ebenfalls ausverkauft. Und am Dienstag, als Wawrinka seine allerletzte ATP-Partie seiner Laufbahn bestritt, blieben gerade einmal 200 Tickets übrig, wie es auf Blick-Nachfrage heisst.

Am Donnerstagabend kommt dann die offizielle Meldung des Managements: Auch der Donnerstag und der gesamte Rest der Woche sind ausverkauft. Die Swiss Indoors erwarten so bis zum Turnierende am Sonntag eine Gesamtbesucherzahl von 67’600.

Dieses Ergebnis ist das beste seit Jahren und sogar besser als das Total im Jahr 2022 (67'100), als zum letzten Mal noch täglich 8600 Fans in die St. Jakobshalle durften. Mittlerweile sind es nach feuerpolizeilichen Verschärfungen 500 pro Tag weniger.

Auf die Qualifikations-Zahlen am letzten Samstag und Sonntag dürften weder Djokovic noch Wawrinka Einfluss gehabt haben, dennoch sind auch sie ausgezeichnet. Beide Tage zusammengezählt erschienen 8600 Tennis-Begeisterte, deutlich mehr als in den letzten vier Jahren. Zudem kamen weitere 2500 junge Fans noch obendrauf, die mittels einer Aktion eingeladen wurden.