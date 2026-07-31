Tennis-Star Alcaraz spaltet mit neuer Frisur seine Fans

Derzeit fehlt Carlos Alcaraz auf der ATP-Tour verletzt. Nun überrascht er seine Fans mit einer neuen Frisur. Die Meinungen dazu könnten unterschiedlicher nicht sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carlos Alcaraz zeigt neue Cornrows-Frisur auf Instagram, Fans gespalten

Ein Fan nennt sie «beste Frisur», andere kritisieren: «Nie wieder!»

Tennisstar pausiert seit April wegen Handgelenksverletzung, Rückkehr unklar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit Mitte April hat Carlos Alcaraz (23) auf der ATP-Tour kein Spiel mehr absolviert. Die spanische Weltnummer 3 laboriert an einer Handgelenksverletzung. Wann Alcaraz sein Comeback gibt, ist weiter offen. Grund zur Freude hatte er zuletzt dennoch. Schliesslich sind seine Landsmänner Fussball-Weltmeister geworden.

1:37 Regeneration im Luxus: Alcaraz zeigt seine neue 8-Millionen-Yacht

Beim Final-Sieg gegen Argentinien war Alcaraz live im Stadion dabei. Das ist seinem Juli-Rückblick auf Instagram zu entnehmen. Es sind aber nicht die Jubelbilder aus dem Fussballstadion, die seinen Fans besonders ins Auge stechen. Denn Alcaraz war beim Coiffeur. Anstatt einer etwas längeren Mähne trägt er jetzt Cornrows, also ganz eng am Kopf geflochtene Zöpfchen, die im Nacken etwas länger sind.

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Alcaraz präsentiert die neue Frisur nicht nur mit einem Spiegel-Selfie, sondern auch noch mit einem kurzen Video von der Seite und einem Schnappschuss von hinten. Die Reaktionen seiner Fans lassen nicht lange auf sich warten. Aus den Kommentaren geht hervor: Ihre Meinungen gehen weit auseinander.

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«Beste Frisur» bis «Oh nein!»

Einigen gefällt die Frisur so gut, dass sie lediglich Flammen- oder Herzchen-Emojis da lassen. «Sie stehen dir grossartig», findet ein Fan klare Worte. Ein anderer meint: «Das ist deine beste Frisur bisher.» Aber wie bei allem gibt es auch bei Frisuren verschiedene Geschmäcker. «Oh nein! Ich liebe ihn, aber ich hasse die Frisur», ist ein anderer Fan alles andere als begeistert vom neuen Look. «Carlos, bitte tu das nie wieder», ist ebenso zu lesen wie «Nein! Zöpfe nicht dein Haar! Sieh nicht aus wie ein Rapper!» oder «Es ist ein Nein für die Zöpfe».

Am besten fasst es wohl ein anderer Follower zusammen, der ganz lapidar meint: «Unerwartete Frisur des Sommers.» Wobei es nicht das erste Mal ist, dass Alcaraz mit einer neuen Frisur überrascht. Letzten August trug er seine Haare bei den US Open extrem kurz geschnitten und wenig später blondierte er sie.

Ob Alcaraz sein Comeback mit Cornrows geben wird, bleibt abzuwarten. Denn auch wenn sich die Fans bezüglich Frisur uneinig sind, sehen sie eine Sache gleich. Sie hoffen auf eine baldige Rückkehr von Alcaraz auf die Tour.