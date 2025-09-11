Bei Carlos Alcaraz läufts. Er hat nicht nur die US Open gewonnen und die Weltnummer 1 zurückerobert, er ist auch frisch verliebt. Ein amerikanisches Model hat ihm den Kopf verdreht.

1/12 Carlos Alcaraz hat allen Grund zum Strahlen. Foto: IMAGO/Imagn Images

Darum gehts Carlos Alcaraz hat eine neue Freundin

Der Tennis-Star und Model Brooks Nader sollen ein Paar sein

Zuvor gab es Gerüchte, sie habe etwas mit Alcaraz-Konkurrent Jannik Sinner Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Glück im Spiel, Pech in der Liebe? Das gilt offenbar nicht für Carlos Alcaraz (22).

Am Sonntag triumphierte der Spanier bei den US Open und eroberte den Tennis-Thron zurück. Und nicht nur das. Auch privat läufts bei ihm. Alcaraz soll eine neue Frau an seiner Seite haben: das Model Brooks Nader (28).

Brisant: Vor wenigen Tagen gab es noch Gerüchte, dass Nader ein Techtelmechtel mit einem anderen Tennis-Star hat – Alcaraz' Finalgegner Jannik Sinner (24). Der Grund: Die Amerikanerin wurde bei einer seiner Partien in Flushing Meadows im Publikum entdeckt. In der Late-Night-Show «Jimmy Kimmel live» wird Nader auf die Gerüchte angesprochen.

Gastgeber Jimmy Kimmel (57) will wissen, ob zwischen ihr und dem Italiener etwas läuft. «Ist das hier ein Verhör? Ich habe gerade richtig Angst», weicht Nader scherzhaft aus. Kimmel lässt nicht locker, meint, sie stehe unter Eid. Doch ein Geständnis kann er Nader nicht entlocken. Wieder reagiert sie vage, meint: «Ich glaube nicht, dass er da gespielt hat. Du bist ganz nah dran, es ist warm.» Womöglich meint sie damit, dass sie bei Alcaraz im Publikum sass.

Angeheizt wurden die Gerüchte allerdings auch von Naders Schwester Grace Ann. In einem Radio-Interview erzählte sie, dass ihre Schwester regelmässig Nachrichten von Sportlern bekommt. Der Name des einen würde sich auf «Winner» reimen. Das verstanden viele als Anspielung auf Sinner. Doch dem war offenbar nicht so.

«So ein Süsser»

Jetzt bringt Grace Ann Nader selber Licht ins Dunkle. «Die Gerüchte sind wahr», bestätigt sie gegenüber «E! News», dass zwischen ihrer Schwester und Alcaraz etwas läuft. Auf die Nachfrage, ob Brooks wirklich mit Alcaraz liiert sei, erwidert sie: «Dating ist so ein vager Begriff. Aber ich weiss, dass er der Mann der Stunde ist.» Kennengelernt hat sie den Tennis-Star noch nicht. Aber: «Ich kann es kaum erwarten», denn er sei «so ein Süsser».

Foto: Instagram/carlitosalcarazz

Bei Alcaraz ist indes nicht nur die Frau an seiner Seite neu. Sondern auch seine Frisur. Schon wieder. Nachdem er zu Beginn der US Open mit kurz geschorenem Haar überraschte, wagt er nun das nächste Experiment. Er ist jetzt blond. Obs Nader gefällt? Das bleibt ihr Geheimnis. Bisher haben sich die beiden nicht zu ihrem Beziehungsstatus geäussert.