Björn Borg ist an Prostatakrebs erkrankt. Foto: IMAGO/Ostseephoto

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Traurige Nachrichten von Björn Borg (69). Die schwedische Tennis-Legende ist an Prostatakrebs erkrankt. Das enthüllt Borg in seiner Autobiografie «Herzschlag», die Mitte September erscheint. Das Buch hat er gemeinsam mit seiner Frau Patricia geschrieben.

Eigentlich sollte die Autobiografie unter grösster Geheimhaltung erst am Erscheinungsdatum (18. September) zugänglich gemacht werden. Wie «Expressen» schreibt, wird sie nun aber in Italien gross damit beworben, dass der elffache Grand-Slam-Sieger über seine Krankheit schreibt. Eine Person, die mit der Buchveröffentlichung in Verbindung steht, bestätigt gemäss der schwedischen Boulevardzeitung, dass Björn Borg über seine Erkrankung an Prostatakrebs schreibt.

Mit Federer am Laver Cup

Borg und seine Frau haben auf eine Anfrage von «Expressen» bisher nicht reagiert. Der Schwede gehört zu den grössten Tennisspielern der Geschichte und dominierte den Sport in den 1970er- und den frühen 1980er-Jahren. So triumphierte er etwa zwischen 1976 und 1980 fünfmal in Folge in Wimbledon. Zudem war Borg während insgesamt 109 Wochen die Weltnummer 1.

Borg ist ausserdem mit Roger Federer (44) gut befreundet. Beim Laver Cup, den der Schweizer Tennis-Maestro 2017 ins Leben rief, war Borg jeweils als Captain des Team Europa dabei. Auch, als sich Federer vor drei Jahren bei seinem Turnier in Tennis-Rente verabschiedete. Seinen letzten Auftritt am Laver Cup hatte Borg vor einem Jahr. Bei der diesjährigen Ausgabe tritt Yannick Noah als Captain des Team Europa an.