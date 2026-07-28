Trotz Kritik im letzten Jahr tragen die Topstars an den US Open in New York auch 2026 ein Mixed-Doppel-Turnier aus. An der Seite von Belinda Bencic wird dabei der Italiener Flavio Cobolli spielen – wohl sehr zur Freude von Töchterchen Bella.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belinda Bencic tritt im Mixed-Doppel bei den US Open an

Ihr Doppel-Partner Flavio Cobolli beeindruckte Bencics Tochter mit seinen blauen Augen

Gespielt wird im verkürzten Format: Nur vier Games pro Satz nötig

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Schon in den Tagen vor dem Einzelwettbewerb an den US Open (ab 30. August) wird Belinda Bencic (29) in New York im Einsatz stehen: Wie schon im Vorjahr tritt sie am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Mixed-Doppel an.

Ihr Partner dabei: Flavio Cobolli. Die italienische Weltnummer 9 hat in diesem Jahr vor allem an den French Open für Aufsehen gesorgt, als er bis in den Final stürmte. Es scheint eine logische Wahl zu sein: Mit dem 24-Jährigen hat Bencic im Frühling bereits das Mixed-Turnier von Indian Wells gewonnen.

Auch Djokovic mit dabei

Dabei hat Cobolli auch bei Bencics zweijähriger Tochter Bella (2) nachhaltig Eindruck hinterlassen. «Sie ist verliebt in Cobolli – sie schaut ihm immer in seine blauen Augen», erzählte die Ostschweizerin vor dem Beginn der French Open.

Ob das Duo in New York erneut reüssieren kann? Sicher ist: Die Konkurrenz ist gross. Novak Djokovic (39) bildet gemeinsam mit Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (28) ein schlagkräftiges Duo. French-Open-Sieger Alexander Zverev (29) tritt gemeinsam mit der US-amerikanischen Doppelspezialistin Taylor Townsend (30) an und Iga Swiatek (25) geht mit Casper Ruud (27) auf Titeljagd.

«Das ist ein Witz»

Gespielt wird in einem gekürzten Format: Für einen Satz reichen vier gewonnene Games und anstelle eines dritten Durchgangs wird jeweils ein Match-Tiebreak auf zehn Punkte ausgetragen.

Die Erstaustragung im vergangenen Jahr ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne – vor allem, weil das Mixed-Turnier der eigentlichen Doppelspezialisten keinen Platz mehr hatte. «Das ist ja ein Witz. Mixed sollte nicht zu einem Show-Event degradiert werden», schimpfte etwa Laura Siegemund (38) damals.

Gleichzeitig genoss das Mixed-Turnier so viel Aufmerksamkeit wie wohl noch nie – und wurde mit dem italienischen Duo Sara Errani (39) und Andrea Vavassori (31) auch von ausgewiesenen Mixed-Spezialisten gewonnen. Die beiden treten auch in diesem Jahr wieder an.