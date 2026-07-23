Ana Ivanovic gilt als eine der besten Tennisspielerinnen ihrer Generation. In einem Interview spricht sie nun über etwas, das sie bisher nicht öffentlich gemacht hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ana Ivanovic beendete 2016 mit 29 Jahren ihre Tenniskarriere

Sie litt unter Panikattacken beim Spielen, wie sie jetzt enthüllt

Neben Verletzungen waren auch diese ein Grund für ihren frühen Rücktritt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

2016 hat Ana Ivanovic ihre Tenniskarriere mit 29 Jahren beendet. Die Serbin trat als ehemalige Weltnummer 1 (zwölf Wochen), Grand-Slam-Champion (French Open 2008) und 15-fache Turniersiegerin ab. Damals begründete sie ihren frühen Rücktritt mit den vielen Verletzungen, die sie immer wieder ausbremsten.

Nun enthüllt Ivanovic, dass auch noch etwas anderes zu diesem Entscheid führte. Wie sie in der kroatischen Sport-Talksendung «Neuspjeh prvaka» verrät, litt sie unter mentalen Problemen. «Während der letzten Jahre meiner Karriere hatte ich mehrere Panikattacken, wenn ich auf den Platz musste», so die Serbin. «Ich habe nie darüber gesprochen, aber sie waren wirklich heftig.»

In ihren letzten Jahren auf der Tour kam es immer wieder vor, dass Ivanovics Spiel mitten im Match auseinanderbrach. Die Zuschauer fragten sich, was mit ihr los war. Immerhin galt sie als eine der besten Tennisspielerinnen ihrer Generation. Nun verrät sie: «In Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr. Ich hatte panische Angst davor, am nächsten Tag wieder auf den Platz zu gehen und vor Publikum spielen zu müssen.»

«Es fiel mir schwer»

Der Rücktritt war diesbezüglich eine Erleichterung. Auch wenn Ivanovic rückblickend sagt, dass der Schritt alles andere als einfach für sie war. «Es fiel mir schwer, Tennis aufzugeben, denn seit meinem fünften Lebensjahr war es mein Leben, meine erste Liebe, etwas, das ich wirklich liebte und in dem ich sehr gut war.»

Dennoch habe sie das Gefühl gehabt, es wäre der richtige Zeitpunkt. «Ich vermisse die grossen Turniere, den Wettkampf, das Gefühl, das Adrenalin, aber ich bereue meine Entscheidung nicht», so Ivanovic. Denn Tennis spielt sie nach wie vor – wenn auch nur noch zum Spass.

Nach dem Karriereende hatte sie mehr Zeit für ihr Privatleben. Ein halbes Jahr vor ihrem Rücktritt heiratete sie Ex-Fussballstar Bastian Schweinsteiger (41), die beiden wurden Eltern von drei Kindern. Allerdings hielt ihre Liebe nicht. Letzten Sommer bestätigte Ivanovic die Trennung vom Weltmeister von 2014.