Waltert in Hamburg raus – Feldbausch in Kitzbühel gestoppt

Sowohl Simona Waltert als auch Kilian Feldbausch müssen sich am Mittwoch trotz Satzführung jeweils geschlagen geben.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Sandturnier in Hamburg ist für Simona Waltert (25, WTA 91) bereits wieder zu Ende. In der ersten Runde unterliegt die Bündnerin Mayar Sherif (30, WTA 55) aus Ägypten in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Waltert verlor zuletzt auch im rumänischen Iasi ihre Auftaktpartie.

Kilian Feldbausch (20, ATP 284) gelingt es im österreichischen Kitzbühel (Sand) nicht, nach seinem ersten Sieg auf der ATP-Stufe sogleich seinen zweiten nachzulegen. Der Genfer muss sich im Achtelfinal Ignacio Buse (22, ATP 35) in drei Sätzen mit 6:2, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Feldbausch hat sich in Kitzbühel erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.