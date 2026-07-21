Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wawrinka, Feldbausch und Stricker spielen am Dienstag bei verschiedenen Turnieren.

Feldbausch feiert in Kitzbühel seinen ersten ATP-Hauptfeld-Sieg.

Stricker besiegt Passaro in Zug 6:7, 6:1, 7:6.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Drei Schweizer stehen am Dienstag bei verschiedenen Turnieren im Einsatz. Während Stanislas Wawrinka (41, ATP 118) nach Gstaad bei den Estoril Open in Portugal wieder in der ersten Runde ausscheidet, feiert Kilian Feldbausch (20, ATP 284) beim Generali Open in Kitzbühel einen Meilenstein. Dominic Stricker (23, ATP 357) zieht beim Zug Open in die nächste Runde.

Bei seiner Abschiedstour muss der dreifache Grand-Slam-Sieger Wawrinka nach Wimbledon und Gstaad die nächste Niederlage in der ersten Runde hinnehmen. In Portugal beim 250er-Turnier in Estoril verliert der Schweizer 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Argentinier Román Andrés Burruchaga (24, ATP 60).

Erster ATP-Sieg

Feldbausch glänzt hingegen beim 250er-Turnier in Kitzbühel. Der 20-Jährige setzt sich in der ersten Runde gegen Adolfo Vallejo (22, ATP 63) aus Paraguay mit 7:6 (7:2), 6:1 durch und gewinnt somit sein erstes Match im Hauptfeld der ATP-Tour. In der zweiten Runde des Sandplatz-Turniers trifft Feldbausch auf den Peruaner Ignacio Buse (22, ATP 35). Das Match beginnt am Mittwoch um 12.10 Uhr.

Auch beim Challenger-Turnier in Zug steht ein Schweizer im Einsatz und zieht in die zweite Runde. Stricker gewinnt sein Match gegen Francesco Passaro (25, ATP 200) mit 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:4).