Jelena Rybakina triumphiert am US Open

Jelena Rybakina gewann ein umkämpftes Finale gegen Aryna Sabalenka aus Belarus. Die Kasachin wird am Montag auch erstmals die Weltnummer 1 im Frauentennis sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jelena Rybakina (27) gewinnt Finale gegen Aryna Sabalenka (28) 6:4, 5:7, 6:2

Rybakina wird am Montag erstmals Weltnummer 1, löst Sabalenka ab

Sabalenka war 99 Wochen Weltranglistenerste

Gabriel Knupfer Redaktor News

Jelena Rybakina (27) gewinnt das US Open. Im Finale setzte sich die Kasachin in drei Sätzen 6:4, 5:7 und 6:2 gegen Aryna Sabalenka (28) aus Belarus durch.

Die ersten zwei Sätze waren hart umkämpft. Weltnummer 1 Sabalenka holte im zweiten Durchgang erst im letzten Game das Break zum 7:5-Satzgewinn. Damit konnte sie ihre Niederlage aber nur herauszögern.

Rybakina auch neue Nummer 1

Nach 2:21 und dem 6:2 im dritten Satz konnte Rybakina ihren dritten Sieg an einem Grand-Slam-Turnier bejubeln. Bitter für Sabalenka: Bereits im Januar war sie im Final des Australian Open der gleichen Gegnerin auf ähnliche Weise unterlegen (4:6, 6:4 und 4:6).

Schon vor dem Final war zudem klar, dass Rybakina am Montag erstmals die Weltnummer 1 sein wird. Sie löst Sabalenka ab, die seit 99 Wochen ununterbrochen an der Spitze stand.

Das US Open endet am Sonntag (Ortszeit) mit dem Männerfinal zwischen dem Deutschen Alexander Zverev (29, ATP 2) und dem Amerikaner Ben Shelton (23, ATP 9).