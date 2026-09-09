Rybakina beendet Sabalenkas Mega-Serie auf dem Tennis-Thron

Durch ihren Einzug in die Halbfinals bei den US Open löst Jelena Rybakina am kommenden Montag Aryna Sabalenka als Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste ab.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Als 30. Spielerin der Geschichte übernimmt Jelena Rybakina (27) Platz eins in der Weltrangliste. Durch den Einzug in die Halbfinals der US Open stösst die Kasachin am Montag die Belarussin Aryna Sabalenka (28), die in New York ebenfalls noch im Turnier ist, vom Tennis-Thron.

Im Arthur Ashe Stadium bezwingt Rybakina in 2:14 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:4 die chinesische Paris-Olympiasiegerin Zheng Qinwen (23, WTA 121). Ihre Halbfinalgegnerin ermitteln die US-Amerikanerin Coco Gauff (22, WTA 4) und die Russin Mirra Andrejewa (19, WTA 5).

Rybakina, die Anfang 2026 die Australian Open gewann und bei den US Open bis zu diesem Jahr nie weiter als in die Achtelfinals vorstiess, sagt über ihren Meilenstein: «Das ist eine grossartige Leistung, aber ich weiss, wie schnell sich im Tennis alles wieder ändern kann.» Wenn die 27-Jährige am Montag Sabalenka ablöst, hat diese seit dem 21. Oktober 2024 ununterbrochen 99 Wochen auf dem Tennis-Thron verbracht.