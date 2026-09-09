Frances Tiafoe beweist seine Comeback-Qualitäten und steht im Halbfinal der US Open. Bei den Frauen ist Jessica Pegula weiter und trifft auf Angstgegnerin Sabalenka.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Krimi in New York. Franceis Tiafoe gerät im Viertelfinal der US Open gegen Alex Michelsen zuerst mit zwei Sätzen in Rückstand. Dann dreht der Ami auf und erzwingt dank einem 7:5 und einem 6:3 den fünften Entscheidungssatz.

Dort wirds dann ganz dramatisch. Erst führt Michelsen 3:0, dann kommt Tiafoe wieder zurück. Am Ende gehts ins Champions-Tie-Break, wo Tiafoe schliesslich mit 10:6 gewinnt und nach vier Stunden und 38 Minuten eine Runde weiterzieht. Nach der Partie weint der 22-jährige Michelsen, der unter anderem einen Matchball vergibt, bittere Tränen. Tiafoe trifft im Halbfinal auf den Gewinner des Duells zwischen Ben Shelton und Carlos Alcaraz.

Auf Pegula wartet Angstgegnerin

Bei den Frauen folgt Jessica Pegula Aryna Sabalenka in den Halbfinal. Die US-Amerikanerin gewinnt gegen Landsfrau Emma Navarro in drei Sätzen. Zum dritten Mal in Serie zieht Pegula damit in den Halbfinal der US Open ein.

Jetzt wartet die Angstgegnerin. Gegen Sabalenka flog Pegula die letzten zwei Mal raus. Vergangenes Jahr im Halbfinal, ein Jahr zuvor im Endspiel.