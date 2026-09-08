Nach einem zähen Start ins Turnier hat Alexander Zverev an den US Open offenbar endgültig in die Spur gefunden: Im Achtelfinal feiert der Deutsche einen souveränen Sieg. Eine Überraschung gibts bei den Frauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Zverev siegt souverän im US-Open-Achtelfinal gegen Luciano Darderi

Zverev gibt in 2.5 Stunden kein einziges Break ab

Qinwen Zheng eliminiert Iga Swiatek mit 7:5, 6:3 im Achtelfinal

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zwei Fünfsätzer und fast zehn Stunden auf dem Court hat Alexander Zverev in New York gebraucht, um die ersten beiden Runden zu überstehen – ein zäher Start für den Deutschen, der erstmals an einem Grand-Slam-Turnier als Nummer eins gesetzt ist. Nun aber scheint er in Fahrt gekommen zu sein: Im Achtelfinal feiert er zum zweiten Mal in Folge einen souveränen Dreisatzsieg.

Gegen den Italiener Luciano Darderi (24, ATP 22) setzt er sich in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit mit 6:2, 6:2 und 7:6 durch. Dabei agiert er gerade bei eigenem Aufschlag sehr abgeklärt: Eine einzige Breakchance gesteht er seinem Gegner zu – ein Break muss er in den gesamten zweieinhalb Stunden keines hinnehmen.

In der Runde der letzten acht trifft er nun auf Botic van de Zandschulp (30, ATP 70) – und dürfte dabei der ausgeruhtere der beiden Spieler sein: Der Holländer braucht für seinen Achtelfinal-Fünfsatzsieg gegen den Franzosen Arthur Géa (21, ATP 87) über fünf Stunden.

Qualifikantin steht im Viertelfinal

Bei den Frauen sorgt die Chinesin Qinwen Zheng (23, WTA 121) für die nächste Überraschung: Die Olympiasiegerin von 2024, die nach einer längeren Verletzungspause in New York den Umweg über die Qualifikation nehmen musste, eliminiert nach Madison Keys nun im Achtelfinal auch Iga Swiatek (25, WTA 8).

Dabei startet die Polin, die zuletzt mit dem Sieg am WTA-1000-Turnier in Toronto hat überzeugen können, noch gut in die Partie und führt im ersten Satz schnell mit 5:0. Die folgenden sieben Games gehen dann aber an Zheng, die somit den Startsatz mit 7:5 für sich entscheidet. Mit dem 6:3 im zweiten Satz macht sie dann den Deckel drauf.

Nächste Gegnerin der Überraschungsfrau ist Jelena Rybakina (27): Die kasachische Weltnummer zwei gibt sich beim 6:1 und 6:4 gegen die Japanerin Naomi Osaka (28, WTA 13) keine Blösse.