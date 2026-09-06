Aryna Sabalenka und Carlos Alcaraz ziehen souverän in den Viertelfinal der US Open ein. Beide Titelverteidiger gewinnen ihren Achtelfinal ohne Satzverlust und setzen ihre Jagd auf den dritten Turniersieg in New York fort.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Keine Überraschungen in den Achtelfinals der US Open. Aryna Sabalenka (28) und Carlos Alcaraz (23) ziehen ohne Mühe in den Viertelfinal ein. Damit sind beide Titelverteidiger souverän eine Runde weiter.

Sabalenka dominiert Lokalmatadorin Taylor Townsend (30, WTA 96) und gewinnt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3. Die Weltranglistenerste bleibt damit am US-Turnier weiterhin ohne Satzverlust.

Die US-Open-Achtelfinals Frauen: Sonntagnacht: Aryna Sabalenka (Blr, WTA 1) – Taylor Townsend (USA, WTA 96) Marta Kostjuk (Ukr, WTA 11) – Linda Noskova (Tsch, WTA 6) Jessica Pegula (USA, WTA 3) – Sorana Cirstea (Rum, WTA 17) Anna Kalinskaja (Ru, WTA 23) – Emma Navarro (USA, WTA 27) Montagnacht: Mirra Andrejewa (Ru, WTA 5) – Anastasia Potapova (Ö, WTA 25) Iva Jovic (USA, WTA 14) – Coco Gauff (USA, WTA 4) Naomi Osaka (Jap, WTA 13) – Jelena Rybakina (Kas, WTA 2) Iga Swiatek (Pol, WTA 8) – Qinwen Zheng (China, WTA 121) Männer: Sonntagnacht: Tommy Paul (USA, ATP 21) – Carlos Alcaraz (Sp, ATP 3) Alex Michelsen (USA, ATP 46) – Tomas Etcheverry (Arg, ATP 32) Daniil Medwedew (Ru, ATP 8) – Frances Tiafoe (USA, ATP 12) Ben Shelton (USA, ATP 9) – Stefanos Tsitsipas (Gr, ATP 53) Montagnacht: Frances Cerundolo (Arg, ATP 25) – Alexander Blockx (Bel, ATP 34) Arthur Gea (Fr, ATP 87) – Botic van de Zandschulp (Hol, ATP 70) Karen Chatschanow (Ru, ATP 50) – Learner Tien (USA, ATP 15) Alexander Zverev (De, ATP 2) – Luciano Darderi (It, ATP 22) Frauen: Sonntagnacht: Aryna Sabalenka (Blr, WTA 1) – Taylor Townsend (USA, WTA 96) Marta Kostjuk (Ukr, WTA 11) – Linda Noskova (Tsch, WTA 6) Jessica Pegula (USA, WTA 3) – Sorana Cirstea (Rum, WTA 17) Anna Kalinskaja (Ru, WTA 23) – Emma Navarro (USA, WTA 27) Montagnacht: Mirra Andrejewa (Ru, WTA 5) – Anastasia Potapova (Ö, WTA 25) Iva Jovic (USA, WTA 14) – Coco Gauff (USA, WTA 4) Naomi Osaka (Jap, WTA 13) – Jelena Rybakina (Kas, WTA 2) Iga Swiatek (Pol, WTA 8) – Qinwen Zheng (China, WTA 121) Männer: Sonntagnacht: Tommy Paul (USA, ATP 21) – Carlos Alcaraz (Sp, ATP 3) Alex Michelsen (USA, ATP 46) – Tomas Etcheverry (Arg, ATP 32) Daniil Medwedew (Ru, ATP 8) – Frances Tiafoe (USA, ATP 12) Ben Shelton (USA, ATP 9) – Stefanos Tsitsipas (Gr, ATP 53) Montagnacht: Frances Cerundolo (Arg, ATP 25) – Alexander Blockx (Bel, ATP 34) Arthur Gea (Fr, ATP 87) – Botic van de Zandschulp (Hol, ATP 70) Karen Chatschanow (Ru, ATP 50) – Learner Tien (USA, ATP 15) Alexander Zverev (De, ATP 2) – Luciano Darderi (It, ATP 22) Mehr

Für Sabalenka, die die US Open zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat, geht der Weg zum dritten Titel im Viertelfinal nun über die Wimbledonsiegerin Linda Noskova (21, WTA 6) aus Tschechien, die ihrerseits die Ukrainerin Marta Kostjuk (24, WTA 11) in drei Sätzen (7:5, 5:7, 6:4) bezwingt. Die Chancen für Sabalenka stehen gut. In New York hat die Belarussin in den vergangenen fünf Jahren immer mindestens den Halbfinal erreicht.

Alcaraz in drei Sätzen weiter

Mit Carlos Alcaraz hat auch bei den Männern der Titelverteidiger weiterhin die Chance auf seinen dritten Turniersieg in New York nach 2022 und 2025. Der Dritte der Weltrangliste dominiert Tommy Paul (29, ATP 21) nach Belieben. Der Spanier setzt den US-Amerikaner früh unter Druck und lässt danach lange nicht nach.

Erst im dritten Satz muss Alcaraz den aufdrehenden Paul nochmals etwas ranlassen, der zwischenzeitlich auf 4:5 verkürzen kann und sich zwei Breakbälle erspielt. Zum Satzgewinn reicht es dem Lokalmatador gegen den siebenfachen Grand-Slam-Sieger aber nicht. So gewinnt Alcaraz am Ende in drei Sätzen 6:4, 6:3 und 6:4 und ist eine Runde weiter.