Recherche war gestern. Heute fragen wir die KI. Die Kolumne von Felix Bingesser.

Haben wir im Tennis je wieder eine Nummer 1?

Haben wir im Tennis je wieder eine Nummer 1?

Felix Bingesser Reporter Sport

Die künstliche Intelligenz weiss Bescheid. Immer und jederzeit. Intelligenz ist längst keine Frage von IQ und Bildung mehr. Man trägt sie im Hosensack.

Jeder Banause schreibt jetzt stilistisch und orthografisch perfekte Wut-Leserbriefe in der Lokalzeitung. Die sind auch bereits juristisch geprüft. Jeder Viertklässler schreibt Aufsätze, die der Feder von Max Frisch entsprungen sein könnten.

Alle sind jetzt Hobbymediziner und kennen die Diagnose, bevor sie zum Arzt gehen. Jeder wird zum nervigen Besserwisser, der dank ChatGPT oder Gemini oder Claude längst zum allwissenden Schlaumeier mutiert ist.

Sparen wir uns jetzt auch die ganze Recherchearbeit. Und stellen einige offene Fragen des Schweizer Sports dieser Teufelsmaschine, die für Tech-Nerds der grosse Segen und für die Kulturpessimisten der Untergang des Abendlands ist.

Wie gross ist die Chance, dass die Schweiz im Tennis jemals wieder eine Nummer 1 haben wird? Die erfreuliche Antwort: «Diese Chance würde ich auf 75 bis 85% schätzen. In den nächsten 5 Jahren 15%, in 10 Jahren 35%, irgendwann 80%», sagt die KI.

Findet der ehemalige Nati-Trainer Patrick Fischer wieder einen Job im Eishockey? «Die Chancen stehen bei 80%.»

Wird Ancillo Canepa, der Präsident und Mäzen des FC Zürich, am Ende seiner Amtszeit zu einem Fall für die Sozialhilfe? «Dafür gibt es keinen seriösen Anhaltspunkt. Im Gegenteil, seine bisherige berufliche und finanzielle Situation spricht klar dagegen. Eine konkrete Prozentzahl für diese These wäre reine Spekulation.»

Der Bruder des Präsidenten des FC Basel ist Spielerberater, der Bruder des Trainers des FC Basel ist Spielerberater, und der Bruder von Starspieler Xherdan Shaqiri ist Spielerberater. Siehst du hier einen Interessenkonflikt? «Ich sehe ein potenzielles Risiko. Aber man muss sauber zwischen Interessenkonflikt und tatsächlichem Fehlerverhalten unterscheiden.»

Wie kann es sein, dass bei dieser Konstellation trotzdem so viele schlechte Transfers getätigt werden? «Viele Beraterkontakte bedeuten nicht automatisch gute Transfers. Im Gegenteil: Sie können dazu führen, dass ein Klub zu viele Angebote aus seinem eigenen Netzwerk bekommt und dadurch die Auswahl verzerrt wird.»

Besteht die Chance, dass der VAR in den nächsten Jahren wieder abgeschafft wird? «Die Wahrscheinlichkeit, dass er komplett abgeschafft wird, liegt in den nächsten zehn Jahren bei 15%. Die Chance, dass er stark eingeschränkt wird, liegt bei 35%.»

Wird die Sprinterin Mujinga Kambundji den Anschluss an die Weltspitze wiederfinden? «Ja, ich sehe eine realistische Chance. Sie liegt bei 60 bis 70%.»

Gewinnt Marco Odermatt den Skiweltcup auch in der nächsten Saison? «Meine persönliche Einschätzung für den nächsten Winter: Odermatt gewinnt den Gesamtweltcup mit 70- bis 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit.»

Wie gross ist die Chance, dass wir Gianni Infantino nicht mehr als Fifa-Präsident ertragen müssen? «Die Möglichkeit, dass er nicht wiedergewählt wird, sehe ich bei 20 bis 30%. Mein Tipp: Zu 80% bleibt Infantino bis 2031.»