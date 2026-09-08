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Viertelfinal-Aus abgewendet
Sabalenka bleibt an US Open auf Hattrick-Kurs

Die Belarussin Aryna Sabalenka erreicht wie in den letzten fünf Jahren zuvor die Halbfinals bei den US Open. Linda Noskova aus Tschechien hat in drei Sätzen das Nachsehen.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Aryna Sabalenka nach ihrem verwandelten Matchball.
Foto: AP Photo/Seth Wenig
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Verständlich, fällt der Siegesschrei besonders laut aus. Aryna Sabalenka (28, WTA 1) bleibt auf Kurs, den US-Open-Titel-Hattrick zu realisieren. Doch nur mit einem besonderen Kraftakt übersteht die Belarussin ihren Viertelfinal gegen Linda Noskova (21, WTA 6), gegen die sie auch das dritte Duell für sich entscheidet.

Sabalenka gerät im dritten Satz zwischenzeitlich mit Break in Rückstand. Da droht ihre US-Open-Siegesserie von 18 Partien am Stück zu reissen – und mit einer Niederlage müsste sie auch Platz eins in der Weltrangliste definitiv abgeben. Soweit kommt es allerdings nicht.

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Die 28-Jährige kämpft sich im Arthur Ashe Stadium zurück und beendet nach 2:22 Stunden mit einem Ass bei einem zweiten Aufschlag den Match. Das Resultat aus ihrer Sicht: 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7). Sabalenkas nächste Gegnerin ermitteln die beiden US-Amerikanerinnen Jessica Pegula (32, WTA 3) und Emma Navarro (25, WTA 27).

Für die Tschechin Noskova, die zuletzt in Wimbledon ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte, bleibt als Trost, in New York erstmals bis in die Viertelfinals vorgestossen zu sein. Nur erweist sich dort die aktuelle US-Open-Königin letztlich als zu stark.

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