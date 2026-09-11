Der Final der Frauen an den US Open steht. Mit Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina kommt es zum Duell der Weltnummer 1 und 2.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

An den US Open kommt es zum Traumfinal. In ihren jeweiligen Halbfinals setzen sich sowohl Aryna Sabalenka (28) als auch Jelena Rybakina (27) durch. Damit werden sich am Samstag im Final die Weltnummer 1 und 2 gegenüberstehen. Das Duell ist gleichzeitig die Neuauflage des Endspiels an den Australian Open im Januar, wo sich Rybakina 6:4, 4:6 und 6:4 durchsetzte.

Rybakina hat in ihrem Halbfinal in New York etwas mehr Mühe als ihre Konkurrentin. Die Kasachin muss gegen die Lokalmatadorin Coco Gauff (22, WTA 4) über drei Sätze. Am Ende setzt sich Rybakina in etwas mehr als zwei Stunden gegen die US-Amerikanerin mit 3:6, 6:4, 6:4 durch und macht damit ihren ersten Finaleinzug an den US Open perfekt. Zuvor war die Wimbledon-Siegerin nie über den Achtelfinal hinausgekommen.

Zieht Sabalenka mit Williams gleich?

Sabalenka besiegt ihre Halbfinalgegnerin Jessica Pegula (32, WTA 3) derweil nach 89 Minuten souverän in zwei Sätzen 7:5, 6:2. Die Belarussin bezwingt die US-Amerikanerin wie schon im Final 2024 und im Viertelfinal 2025. Sabalenka, die bereits 2024 und 2025 am US-Turnier triumphierte, zieht zum vierten Mal in Folge in den US-Open-Final ein und jagt nun ihren Titel-Hattrick in New York.

Die 28-Jährige könnte in Flushing Meadows als erste Spielerin seit Serena Williams (44) dreimal nacheinander den Titel holen. Die US-Amerikanerin holte sich von 2012 bis 2014 jeweils den Turniersieg. Rybakina, die Sabalenka am Montag als Weltnummer 1 ablösen wird, will den Hattrick der Belarussin natürlich verhindern.