Alexander Zverev zieht souverän in den Halbfinal der US Open ein. In der Nacht auf Donnerstag besiegte die Weltnummer 2 Botic van de Zandschulp in drei Sätzen. Nun wartet Karen Chatschanow, der seinen Viertelfinal nicht zu Ende spielen musste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Zverev besiegt Van de Zandschulp mühelos im US Open Viertelfinal

Zverev wehrt im zweiten Satz einen Satzball souverän ab

Halbfinale gegen Karen Chatschanow, der durch Aufgabe weiterkam

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nach dem frühen Aus von Carlos Alcaraz hält das US Open im Viertelfinal keine weitere Überraschung bereit. Alexander Zverev schlägt in der Nacht auf Donnerstag Botic van de Zandschulp (ATP 70) mühelos. In drei Sätzen fegt die Weltnummer 2 den Holländer mit 6:2, 7:5, 6:1 aus dem Arthur Ashe Stadion. Den einzigen heiklen Moment erlebt der Deutsche im zweiten Satz, als er einen Satzball abwehren muss. Dies tut er allerdings souverän und powert danach weiter.

«In den ersten zwei Runden hab ich meinen Körper bei den langen Matches besser im Griff gehabt, als bei anderen Turnieren, wo ich schon mal in der 1. Runde rausfliege. Das ist bei Grand Slams über fünf Sätze was anderes», sagt Zverev nach dem Spiel. Er sei froh, im Halbfinal zu sein, und wolle noch weiterkommen.

Das nächste Spiel steht für Zverev bereits in der Nacht auf Freitag an. Im Halbfinal trifft er auf Karen Chatschanow (ATP 50). Der Russe musste seinen Viertelfinal gegen Alexander Blockx nicht zu Ende spielen. Der Belgier musste die Partie beim Stand von 2:6, 5:7, 2:3 mit Oberschenkelproblemen verletzt aufgeben.