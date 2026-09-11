Michelle Obama sorgt bei den US Open für einen Jubelsturm. Doch die ehemalige First Lady ist nicht der einzige prominente Gast. Auch Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam sowie zahlreiche TV- und Hollywood-Grössen sitzen beim Halbfinal auf der Tribüne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Obama und Stars feiern Halbfinale der US Open in New York

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina erreichen den Final am Samstag

24'000 Zuschauer sehen Sabalenkas Sieg; Rybakina wird neue Weltnummer eins

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Im Arthur-Ashe-Stadium in New York ist am Donnerstag nicht nur auf dem Court viel los. Als Michelle Obama auf der Tribüne in der ersten Reihe entdeckt wird, brandet im Stadion grosser Jubel und tosender Applaus auf. Die ehemalige First Lady verfolgt beide Frauen-Halbfinals und feuert dabei auch die US-Amerikanerin Coco Gauff (22) an. Nur wenige Reihen hinter ihr sitzen die TV-Bekanntheiten Hoda Kotb, Al Roker und Robin Roberts. Ebenfalls im Stadion: Comedian Wanda Sykes, Schauspieler Rami Malek und Olympia-Turnerin Jordan Chiles.

Auch Jutta Leerdam fiebert ambitioniert mit. Die holländische Eisschnelllauf-Olympiasiegerin sitzt als Unterstützerin von Aryna Sabalenka (28) auf der Tribüne. Die US Open selbst führen zudem Hip-Hop- und R&B-Sängerin Ciara als prominenten Gast des Tages auf.

Sabalenka und Rybakina lösen Finaltickets

Auf dem Court geht es derweil um den Einzug in den Final. Titelverteidigerin Aryna Sabalenka setzt sich vor 24'000 Zuschauern gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula (32) mit 7:5, 6:2 durch. Die Belarussin steht damit zum vierten Mal in Folge im US-Open-Final und kann ihren dritten Titel in Serie gewinnen, was zuletzt Serena Williams von 2012 bis 2014 gelang.

Im zweiten Halbfinal dreht Elena Rybakina (27) gegen Coco Gauff die Partie. Nach 3:6 im ersten Satz gewinnt die Kasachin die beiden folgenden Durchgänge mit 6:4, 6:4. Damit erreicht sie erstmals den US-Open-Final und steht bereits als neue Weltnummer eins fest.

Das Staraufgebot bleibt gross

Der Final am Samstag lautet somit Sabalenka gegen Rybakina; ein Duell, das bereits früher in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgte. Die beiden trafen unter anderem im Australian-Open-Final aufeinander. Jetzt geht es in New York um den letzten Grand-Slam-Titel der Saison.

Auch am Tag zuvor war das Staraufgebot gross: Beim Männer-Halbfinal zwischen Carlos Alcaraz (23) und Ben Shelton (23) wurden unter anderem Promis wie Gabrielle Union, Dwyane Wade, Jason Isaacs, Issa Rae, Saweetie, Aziz Ansari und Jake Paul gesichtet.