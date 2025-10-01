DE
FR
Abonnieren

Per Wildcard am Masters
Stan Wawrinka verpasst Exploit in Shanghai knapp

Dank einer Wildcard durfte Stan Wawrinka beim Masters in Schanghai antreten. In der ersten Runde ist für die Weltnummer 129 dort aber – wenn auch knapp – bereits Endstation.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Stan Wawrinka geht trotz guter Leistung als Verlierer vom Platz.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka kassierte beim ATP-1000-Event in Shanghai eine Dreisatz-Niederlage. Der Wildcard-Empfänger verliert gegen den Ungarn Fabian Marozsan 1:6, 6:4, 4:6.

Im zweiten Satz keimt aus Schweizer Sicht doch noch Hoffnung auf. Wawrinka legt zweimal mit einem Break vor und erzwingt einen entscheidenden dritten Durchgang. Marozsan, die Nummer 57 im Ranking, erholt sich vom Zwischentief und schaffte im dritten Satz früh den Service-Durchbruch zum 2:1.

Mehr Tennis
Tochter Bella unterstützt Mami Bencic im Training
Mit Video
Familienspass in China
Tochter Bella unterstützt Mami Bencic im Training
Sinner schlägt im Peking-Final Überraschungsmann
Souverän zum Titel
Sinner schlägt im Peking-Final Überraschungsmann
Tennis-Ass Monfils kündigt Karriereende an
Mit Video
«Ich bereue nichts!»
Tennis-Ass Monfils kündigt Karriereende an
Alcaraz feiert Turniersieg-Hattrick
Auch in Tokio unwiderstehlich
Alcaraz feiert Turniersieg-Hattrick
«Ich bin zu alt für diese Psychospielchen»
Mit Video
Bencic giftelt gegen Gauff
«Ich bin zu alt für diese Psychospielchen»
Verlorenes Tiebreak leitet Bencic-Niederlage ein
Nach furioser Aufholjagd
Verlorenes Tiebreak leitet Bencic-Niederlage ein

Der Ungarn ist derzeit in Form. Vergangene Woche erreichte er in Peking die Viertelfinals (Niederlage gegen Jannik Sinner). Und auch die Destination Shanghai behagt dem Osteuropäer. 2023 spielte er dort nach einem Sieg über Casper Ruud den Viertelfinal, sein bislang einziger an einem ATP-1000-Event.

Der 40-jährige Wawrinka (ATP 129) überzeugt zuletzt mit guten Resultaten an Challenger-Turnieren mit Final in Rennes und Halbfinal in Saint-Tropez. Aber auf der ATP-Tour gelangen ihm 2025 nur zwei Erfolge: Ende März in Bukarest und Ende Juli in Umag. In Shanghai kam nun eine neunte Niederlage in einem ATP-Hauptfeld hinzu.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen