Dank einer Wildcard durfte Stan Wawrinka beim Masters in Schanghai antreten. In der ersten Runde ist für die Weltnummer 129 dort aber – wenn auch knapp – bereits Endstation.

1/4 Stan Wawrinka geht trotz guter Leistung als Verlierer vom Platz. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka kassierte beim ATP-1000-Event in Shanghai eine Dreisatz-Niederlage. Der Wildcard-Empfänger verliert gegen den Ungarn Fabian Marozsan 1:6, 6:4, 4:6.

Im zweiten Satz keimt aus Schweizer Sicht doch noch Hoffnung auf. Wawrinka legt zweimal mit einem Break vor und erzwingt einen entscheidenden dritten Durchgang. Marozsan, die Nummer 57 im Ranking, erholt sich vom Zwischentief und schaffte im dritten Satz früh den Service-Durchbruch zum 2:1.

Der Ungarn ist derzeit in Form. Vergangene Woche erreichte er in Peking die Viertelfinals (Niederlage gegen Jannik Sinner). Und auch die Destination Shanghai behagt dem Osteuropäer. 2023 spielte er dort nach einem Sieg über Casper Ruud den Viertelfinal, sein bislang einziger an einem ATP-1000-Event.

Der 40-jährige Wawrinka (ATP 129) überzeugt zuletzt mit guten Resultaten an Challenger-Turnieren mit Final in Rennes und Halbfinal in Saint-Tropez. Aber auf der ATP-Tour gelangen ihm 2025 nur zwei Erfolge: Ende März in Bukarest und Ende Juli in Umag. In Shanghai kam nun eine neunte Niederlage in einem ATP-Hauptfeld hinzu.