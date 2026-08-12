Roger Federers Vermögen sank am Dienstag auf 952 Millionen US-Dollar. Nachdem die On-Aktie abgestürzt ist, verlor der Tennisstar auf einen Schlag rund 52 Millionen Dollar. Doch vom Millionen-Minus lässt sich der Maestro die Sommertage nicht verderben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federers Vermögen sinkt auf 952 Millionen Dollar durch On-Aktien-Verlust

On-Aktien fallen 19 Prozent

Federer besitzt rund 2,5 Prozent der Firma, Aktienwert: 637 Millionen Dollar

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Laut «Forbes» ist das Vermögen von Roger Federer am Dienstag auf 952 Millionen Dollar gesunken – damit verliert er, zumindest vorübergehend, seinen Status als Milliardär. Grund dafür ist der Einbruch der On-Aktie, durch den er schätzungsweise 52 Millionen Dollar eingebüsst hat. Federer investierte damals 50 Millionen in den Schweizer Sportartikelhersteller. Diese Investition machte ihn im letzten Jahr laut dem «Kölner Stadt-Anzeiger» zum Milliardär, als sechster Sportler auf der Welt.

Zwar verkündete On für das zweite Quartal erneut einen Rekordumsatz, doch der Dämpfer folgte sogleich: Die Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr wurde leicht nach unten korrigiert. Statt der ursprünglich angepeilten mindestens 23 Prozent rechnet das Unternehmen neu mit einem Plus im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Grund dafür ist vor allem der US-Markt, der derzeit schwächer wächst als erhofft.

Die Reaktion der Börse liess nicht lange auf sich warten: Nach der gedämpften Wachstumsprognose sackte die On-Aktie am Dienstag um satte 19 Prozent ab. Das trifft auch Roger Federer, der als Teilinhaber rund 2,5 Prozent der Unternehmensanteile hält. Sein Aktienpaket wird aktuell auf 296 Millionen Dollar in Class-A- und etwa 341 Millionen Dollar in Class-B-Aktien geschätzt.

1:19 138 Milliarden auf dem Konto: Federer schlägt Bälle mit reichstem Europäer

Feriengrüsse aus Kroatien

Während an den Finanzmärkten die Wogen hochschlagen, geniesst der Tennisstar selbst eine Auszeit im Ausland. Kurz vor den Turbulenz-Meldungen schickte er, der am 8. August seinen 45. Geburtstag feierte, Feriengrüsse aus der kroatischen Hafenstadt Rovinj. Auf Instagram zeigte sich der Maestro auf dem Velo, beim Baden und auf dem Boot zusammen mit seiner Familie. Die Aktienkurse scheinen den Ferienfrieden nicht zu trüben.