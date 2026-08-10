Jannik Sinner sagt seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati ab. Der Weltranglistenerste kämpft mit einer Knieverletzung und hofft, für die US Open ab dem 30. August in New York fit zu werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jannik Sinner sagt Masters-Turnier in Cincinnati wegen Knieproblemen ab

Der Italiener hofft auf Teilnahme an den US Open

Alcaraz fehlt ebenfalls verletzungsbedingt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Jannik Sinner (24) muss seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio absagen, das vom 11. bis 24. August stattfindet. Das gab der Turnierveranstalter am Sonntag bekannt. Wie aus der Meldung hervorgeht, hat der Weltranglistenerste aktuell mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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«Mein rechtes Knie bereitet mir Probleme. Obwohl ich gemeinsam mit meinem Ärzteteam hart daran gearbeitet habe, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, um wieder zu spielen und an Wettkämpfen teilzunehmen», äussert sich Sinner selbst zu seiner Zwangspause. Nach dem Sieg gegen Alexander Zverev (29, ATP 3) in Wimbledon (En) Mitte Juli hat der 24-Jährige kein Match mehr bestritten. Auf das laufende Turnier im kanadischen Montreal verzichtete Sinner aufgrund der Verletzungsprobleme.

Reicht es für die US Open?

Mit der Absage von Cincinnati erhofft sich Sinner, rechtzeitig für die US Open wieder fit zu sein. «Ich konzentriere mich jetzt darauf, mich auf die US Open vorzubereiten», verrät der fünffache Grand-Slam-Sieger seinen Plan, am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilzunehmen, das am 30. August in New York startet. Ob es bis dahin reichen wird, wird sich zeigen.

Im ersten Halbjahr gelang Sinner eine bemerkenswerte Serie. Als erster Spieler überhaupt gewann er mit den Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom fünf 1000er-Events in Folge. In Wimbledon sicherte er sich im Juli den zweiten Titel in Serie. In Cincinnati gewann er zuletzt 2024, nun verpasst er die Generalprobe für die US Open verletzt.

Sinner ist dabei nicht der einzige Tennis-Star, der fehlt. Mit Carlos Alcaraz (23) verzichtet auch die Weltnummer zwei auf die Teilnahme, wie er bereits am Mittwoch bekanntgab. Der spanische Titelverteidiger muss wegen einer Handgelenksverletzung bereits seit vier Monaten pausieren.