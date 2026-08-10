Bencic macht im Toronto-Achtelfinal kurzen Prozess

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für Belinda Bencic (WTA 14) kommt es im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers von Toronto zu einer Premiere: Erstmals trifft sie auf der Tour auf die Filipina Alexandra Eala (WTA 20). Und diese Hürde meistert die Ostschweizerin ohne Probleme: In der Nacht auf Montag setzt sie sich mit 6:4 und 6:0 durch.

Dabei braucht sie im ersten Durchgang noch etwas Geduld. Im neunten Game gelingt ihr dann aber das entscheidende dritte Break, das sie wenig später zum Satzgewinn bestätigen kann. Es ist die Vorentscheidung in diesem Spiel – danach gibt Bencic kein Game mehr ab und steht nach 73 Minuten schliesslich als Siegerin fest.

In der Runde der letzten Acht wartet nun eine ungleich schwierigere Aufgabe auf die 29-Jährige: Sie trifft auf die Weltnummer 4 Coco Gauff (22). Mit der US-Amerikanerin hat sie noch eine Rechnung offen: Im Juli musste sich Bencic ihr im Achtelfinal von Wimbledon in drei Sätzen geschlagen geben.