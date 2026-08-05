Belinda Bencic gibt sich bei ihrem Auftakt in Toronto keine Blösse und feiert gegen Sloane Stephens einen Pflichtsieg. Damit zieht sie wie Viktorija Golubic in die dritte Runde des WTA-1000-Turniers ein.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Belinda Bencic (29, WTA 14) ist der Auftakt beim WTA-1000-Turnier in Toronto nach Mass gelungen. Sie setzt sich in der 2. Runde gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens (33, WTA 286) souverän in zwei Sätzen mit 6:3, 6:1 durch und erfüllt damit ihre Pflichtaufgabe, nachdem sie zuvor ein Freilos genoss.

Bencic weiss über die gesamte Spieldauer zu überzeugen und überlässt ihrer Kontrahentin im gesamten Match lediglich einen einzigen Breakball, der ungenutzt bleibt. So lässt die Schweizerin während der gesamten Partie keinen einzigen Aufschlagverlust zu.

In der dritten Runde trifft sie nun auf die Siegerin der Partie zwischen Marie Bouzkova (28, WTA 25) aus Tschechien und Stephens Landsfrau Taylor Townsend (30, WTA 110).