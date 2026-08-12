Bencic kann nicht zum Toronto-Viertelfinal antreten

Belinda Bencic muss kurz vor ihrem geplanten Viertelfinal Forfait erklären. Der Grund: Probleme mit der Hüfte. Coco Gauff steht somit kampflos im Halbfinal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belinda Bencic sagt Viertelfinal in Toronto wegen Verletzung ab

Bencic wollte gegen Coco Gauff antreten, Rechnung aus Wimbledon offen

Gauff spielt Halbfinal gegen Jelena Rybakina, Weltrangliste Platz 2

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die bitteren Nachrichten verkündet Belinda Bencic (29) gleich selbst in einem Interview auf dem Court: «Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht spielen kann. Ich habe alles versucht, um bereit zu sein.» Ihre Hüftprobleme sind offenbar zu gross – die Ostschweizerin kann in der Nacht auf Mittwoch am WTA-1000-Turnier in Toronto damit nicht zu ihrem Viertelfinal gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff (22/WTA 4) antreten.

Schon nach ihrer Zweitrundenpartie gegen Gauffs Landsfrau Sloane Stephens (33/WTA 286) hat die Weltnummer 14 von einer «kleinen anhaltenden Verletzung» gesprochen. Aufgehalten hat sie das in Kanada aber nicht: Zuletzt hat sie sich im Achtelfinal mit einem überzeugenden Auftritt gegen die philippinische Weltnummer 20 Alexandra Eala (21) im Eiltempo durchgesetzt.

Nun wird sie aber jäh gestoppt – ausgerechnet vor dem Duell mit Gauff, mit der sie nach der Achtelfinal-Niederlage von Wimbledon noch eine Rechnung offen hat. Diese bleibt nun vorerst unbeglichen. Die US-Amerikanerin trifft ihrerseits im Halbfinal auf die Kasachin Jelena Rybakina (27/WTA 2).