Erster Titel für Belinda Bencic im Jahr 2026: Gemeinsam mit Flavio Cobolli gewinnt sie überraschend den Mixed-Doppel-Bewerb beim Masters in Indian Wells.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belinda Bencic gewinnt mit Flavio Cobolli den Mixed-Doppel-Titel beim Masters-Turnier

Finalsieg gegen Dabrowski/Glasspool mit 6:2, 2:6, 10:7

350’000 Dollar Preisgeld – rund 278’000 Franken für das Gewinnerduo War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marco Pescio Reporter Sport

Dass Belinda Bencic auch eine vorzügliche Doppelspielerin ist, hat sie in ihrer Karriere schon mehrfach bewiesen. Zuletzt beim United Cup Anfang Jahr, als sie die Schweiz bis in den Final führte. Und natürlich 2021, als sie an der Seite von Viktorija Golubic Olympia-Silber in Tokio gewann. Nun hat sie beim grössten Masters-Turnier der Tour einen Coup gelandet: Die Ostschweizerin gewinnt zusammen mit dem italienischen Shootingstar Flavio Cobolli (23) den Mixed-Doppel-Bewerb von Indian Wells.

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Im Final düpiert das Gespann das topgesetzte kanadisch-britische Duo Gabriela Dabrowski/Lloyd Glasspool und fährt einen 6:2, 2:6, 10:7-Sieg ein. Zuvor war Bencic und Cobolli schon ein Erfolg gegen die dreifachen Grand-Slam-Sieger Sara Errani und Andrea Vavassori aus Italien gelungen (6:3, 6:3).

Stattliches Preisgeld

Das Mixed-Doppel-Turnier hat in diesem Jahr so manche Top-Einzel-Cracks für sich gewinnen können – die Veranstalter lockten die Stars mit einem Gesamtpreisgeld von einer Million Dollar. Bencic (WTA 12) und Cobolli (ATP 15) sagten zu, genauso wie etwa Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari oder Andrey Rublev.

Für den Titel kassieren Bencic und Cobolli nun einen Scheck über 350’000 Dollar, das heisst, sie können sich umgerechnet rund 278’000 Franken teilen. Im Einzelturnier war Bencic schon im Achtelfinal ausgeschieden, Cobolli bei den Männern eine Runde zuvor.