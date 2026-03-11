Belinda Bencic verliert den Achtelfinal von Indian Wells gegen Jessica Pegula. Vor allem der eigene Aufschlag lässt sie gegen die US-Amerikanerin ein wenig im Stich.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das WTA-Masters in Indian Wells ist für Belinda Bencic nach dem Achtelfinal zu Ende. Die Schweizerin unterliegt Jessica Pegula (32, WTA 5), die vor knapp drei Wochen das 1000er-Turnier in Dubai gewonnen hat, klar in zwei Sätzen 3:6, 6:7.

Der Start der Ostschweizerin, die am Dienstag ihren 29. Geburtstag gefeiert hat, ist verheissungsvoll. Sie nimmt der US-Amerikanerin, gegen die sie alle vier bisherigen Duelle gewonnen hat, direkt das erste Aufschlagspiel ab. Das wars dann aber auch schon. Bencic kassiert umgehend das Rebreak und verliert auch ihr zweites Servicegame – ein Rückstand, den sie nicht mehr wettmachen kann.

Ein ähnliches Bild präsentiert sich im zweiten Durchgang. Bencic schafft gleich im ersten Anlauf das Break und führt 2:0. Danach muss sie aber wieder zweimal das eigene Aufschlagspiel abgeben. Die Flawilerin versucht alles, um das Spiel noch einmal zu ihren Gunsten zu drehen. Und tatsächlich: Beim Stand von 4:5 gelingt ihr nochmals das Rebreak. Sie erspielt sich das Tiebreak, ist da ihrer Kontrahentin aber unterlegen und verliert es mit 5:7.

Vor einem Jahr stiess Bencic, die damals auf ihrer Comeback-Tour nach der Schwangerschaft war, in Indian Wells bis in den Viertelfinal vor. Damals schlug sie im Achtelfinal mit Coco Gauff (21, WTA 4) eine andere US-Amerikanerin. Doch Pegula ist in ihrer aktuellen Form nur schwer zu bezwingen. Besonders, wenn der eigene Aufschlag nicht wie gewünscht funktioniert. Nach erstem Service gewinnt Bencic im Schnitt nur knapp sechs von zehn, beim zweiten nur vier von zehn Punkten.